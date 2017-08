El asunto de tener wifi donde quiera que viajo para mi es súper importante. De igual forma, sé que para muchas personas también, particularmente aquellas cuyo proveedor de telefonía móvil no tiene cobertura en todos lados o le impone tarifas de “roaming”.

Es entonces que me entero de una empresa que ha hecho por el acceso wifi a internet lo mismo que hizo Netflix con las películas y series de televisión. Y si me pudieses ver escribiendo esta nota, te darías cuenta de lo mucho que me emociona algo como eso!

Se trata de US Mobile, un operador virtual (“MVNO” o “mobile virtual network operator”) que ya de por sí ofrece servicio de telefonía móvil. Pero ahora, no sabemos cómo, la empresa ha logrado lo que parecía imposible.

Con una bajísima mensualidad de tan solo US$10, podrás acceder millones de puntos de acceso wifi tanto en tierra como en aire de forma ilimitada.

WIFI EN TIERRA Y AIRE, UN SOLO PRECIO

Por esos $10 al mes podrás utilizar todo el internet wifi que quieras en aeropuertos, aviones, hoteles, centros de convenciones, cafés, restaurantes y “hotspots” alrededor del mundo. US Mobile dice que en total, su cobertura alcanza 30 millones de puntos de acceso y 19 aerolíneas con sus más de 3,500 aeronaves que actualmente ofrecen conectividad abordo.

En comparación, el costo del acceso a internet que normalmente se ofrece en dichos lugares públicos puede variar de acuerdo al tiempo de uso y/o velocidad de acceso. Todos aquellos que alguna vez han viajado saben que el precio usualmente fluctúa entre $1 hasta $15 y más. En el caso de pago por uso mensual, Gogo Inflight ofrece un plan mensual que cuesta $49.95 y solo incluye aerolíneas estadounidenses.

ANUNCIO

AEROLÍNEAS PARTICIPANTES

En cambio, US Mobile te permite usar de forma ilimitada el internet inalámbrico de Gogo Inflight y Panasonic Avionics por medio de la empresa iPass, que a su vez son ofrecidos abordo varias aerolíneas. American Airlines, Delta, United, Lufthansa, AirFrance, AerLingus son solo algunas.

Notablemente JetBlue no está incluida porque esta aerolínea ya ofrece el acceso a internet de forma gratuita.

Como era de esperarse, solo se puede utilizar un equipo con el plan. Una vez se haya registrado el equipo a acceder la internet mediante US Mobile (todo se hace mediante su página web. En el caso de móviles, se usa el app de iPass. La conexión es súper fácil, y muchas veces se realiza de forma automática.

$10 por acceso wifi ilimitado

Estas son las aerolíneas internacionales servidas por Gogo Inflight e incluidas en el plan de internet wifi ilimitado por $10 de US Mobile (gráfica: iPass)

$10 por acceso wifi ilimitado

Estas son las aerolíneas internacionales servidas por Panasonic Avionics e incluidas en el plan de internet wifi ilimitado por $10 de US Mobile (gráfica: iPass)

$10 por acceso wifi ilimitado

Estas son las aerolíneas estadounidenses/domésticas servidas por GoGo Inflight e incluidas en el plan de internet wifi ilimitado por $10 de US Mobile (gráfica: iPass)

¡30 MILLONES DE “HOTSPOTS”!

Si a esto le añadimos los millones de puntos de acceso en todo el planeta que también son manejados por iPass (más de 160 redes de internet inalámbrico para el público), vemos que el precio de la mensualidad de US Mobile es simplemente imposible de superar.

BT WiFi, China Mobile, NTT Docomo, Boingo, Swisscom, AT&T y The Cloud Network son solo algunas de las redes que podrán ser accedidas con el plan de US Mobile, según indicado la página de iPass.

¿EN SERIO ESTÁ EN TODAS PARTES?

Este reportero procedió a suscribirse al plan de wifi ilimitado de US Mobile para así poder probarlo y publicar próximamente una reseña. Una rápida búsqueda en la página localizadora de puntos de acceso de iPass reveló que en San Juan, Puerto Rico hay múltiples puntos de acceso wifi en hoteles y tiendas.

¿Qué te parece que por tan solo $10 al mes tengas wifi ilimitado en más de 30 millones de puntos de acceso localizados en prácticamente todas partes?