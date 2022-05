Desde que en 2013 T-Mobile inventó lo de “uncarrier” (que en Puerto Rico se conoce como “Libérate”) bajo el liderato del carismático y hoy ex-CEO John Legere, las cosas han cambiado enormemente para los consumidores de servicios de telefonía móvil en Estados Unidos y Puerto Rico.

Los contratos de servicio, los límites en mensajes, la data ilimitada y hasta cuanto cuestan los “upgrades” a nuevos modelos de teléfonos son algunos de los aspectos que T-Mobile ha cambiado con estas iniciativas, forzando en muchas veces a cambios en la industria que en la mayoría de las ocasiones resultó en beneficios al consumidor.

En total, T-Mobile ha lanzado 14 de estas iniciativas, siendo la más reciente anunciada el pasado 16 de julio de 2020, donde la empresa anunció “Scam Shield”, un conjunto de tecnologías para proteger a sus clientes de comunicaciones engañosas.

A dos años de la pandemia del COVID-19, la empresa anunció que está lista para continuar su esfuerzo por cambiar la forma como opera la industria.

A tales efectos llevará a cabo este próximo 4 de mayo de 2022 un evento vía livestreaming en el que explicará de qué se trata esta nueva movida.

Si nos dejamos llevar por el nombre del evento (“This one doesn’t need a set-up” o “esto no necesita configuración alguna”), apostamos a que se trata de la expansión a nivel nacional de su servicio de internet inalámbrico fijo, dirigido a instalarse en hogares, el cual ha estado disponible de forma limitada.

El evento comenzará a las 1:00 p.m. hora de Puerto Rico, pero si quieres verlo con nosotros en Tecnético, estaremos retransmitiéndolo con nuestros comentarios y explicaciones desde las 12:45 p.m. este próximo miércoles, 4 de mayo en nuestra página tecnetico.com/envivo, así como en nuestra página de Facebook y canal en YouTube.