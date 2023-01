Confieso que los resúmenes de fin de año siempre los había visto como algo engorroso y antipático. Pero ya no.

El mundo ha cambiado tanto y a una velocidad tan rápida que es muy fácil encontrarse de repente sólo sabiendo que ya pasó un año más, pero sin recordar qué fue lo que pasó.

Así que, pues, sin remedio, y porque para saber hacia dónde vamos es necesario saber de dónde vinimos, presentamos el resumen de lo que a nuestro juicio fue lo más importante que ocurrió en 2022 en el mundo de la tecnología.

LA CADENA DE SUMINISTROS SIGUE DANDO CANDELA

El 2022 comenzó con una continuación de los problemas que en la cadena de suministros (“supply chain”) la pandemia del COVID-19 ha causado desde 2020, aún con múltiples vacunas, pruebas de detección caseras disponibles de forma gratuita en muchas partes del mundo y nuevos tratamientos.

El aún no disponer con la totalidad del recurso humano que bajo circunstancias normales está usualmente disponible continuó causando retrasos en la fabricación, ensamblaje y distribución de prácticamente todo lo que la industria de la tecnología produce, tanto para el consumidor como para el comercio.

Poco tiempo despúes este problema causaría otro problema aún más grande.

RUSIA INVADE A UCRANIA

El 24 de febrero de 2022 fue un día para la historia, y no únicamente porque ese día fue que oficialmente Rusia decidió invadir a Ucrania.

Antes de que los principales medios informativos del planeta anunciaran formalmente el inicio de esta nueva etapa en el conflicto entre estas dos naciones que comenzó en 2014, usuarios de Google Maps pudieron ver en tiempo real el desplazamiento de las tropas rusas hacia la frontera con Ucrania horas antes de que estas invadieran formalmente territorio ucraniano.

Aún con lo impactante que resultaron los ataques con cohetes, tanques, aviones y demás armas bélicas, la tecnología ha ocupado una posición importante en las tácticas de ambos países. Ucrania, que cuenta con un impresionante talento humano experto en programación y seguridad cibernética, ha estado haciendo uso de todos sus recursos para afectar en la medida que sea posible las comunicaciones, activos y demás recursos de Rusia y así afectar sus avances.

Por su parte, Rusia ha sometido a Ucrania a constantes ataques a sus sistema bancario y de infraestructura de internet. En territorios ocupados, Rusia ha forzado a los proveedores de acceso a internet del área a redirigir todo el tráfico a Rusia, donde puede ser interceptado y analizado para propósitos alineados al Kremlin.

Ante la posibilidad de que en todo el país el internet se viera afectado por los ataques rusos, los ucranianos hiceron uso de otro tipo de conectividad. Starlink, la división de la aeroespacial SpaceX propiedad de el hoy descarrilado Elon Musk movió sus recursos para proveer señal y equipos a Ucrania para que estuviera disponible una vía alterna de conectividad a internet. Sin embargo, la icónica antena de Starlink tuvo que ser camuflajeada o escondida por algunos de sus usuarios ya que esta podría servir de blanco desde el aire al cual las fuerzas rusas podrían disparar.

Muchas empresas de tecnología descontinuaron operaciones o limitaron el uso de sus productos y/o servicios en toda Rusia, incluyendo a Apple, Google y Netflix.

La invasión rusa a Ucrania dio paso (o la excusa, según algunos) para que los precios de prácticamente todo aumentara drásticamente, poniendo en marcha uno de los problemas que en 2022 más afectó la vida como la conocemos: la inflación.

LA “BURBUJA COVID” EXPLOTA, INFLACIÓN Y EL TEMOR A UNA RECESIÓN

El mes de mayo fue el inicio de los rumores de despidos masivos en empresa tecnológicas en todo el mundo como resultado del impacto negativo en la economía que continuaba teniendo la pandemia y que fue agravado por la invasión de Rusia a Ucrania, entre otros.

Mención especial entre las causas para esto es el aumento vertiginoso en ventas que se registró durante el primer año de la pandemia, haciendo que las tecnológicas aumentaran dramáticamente la contratación de personal, y lo hicieran sin tomar en cuenta la posibilidad de que dicho aumento fuera algo temporero…y así fue.

El crecimiento insostenible experimentado desde que la pandemia dio inicio, también llamado “burbuja”, empezaba a dar señales de que pronto habría de colapsar, esto por la flexibilidad en o la eliminación de las restricciones por la pandemia, lo que permitió que las personas por fin pudieran estar más tiempo fuera de sus casas.

Como resultado, las ventas de computadoras, tablets y demás equipos similares empezaron a registrar drásticas bajas. Los servicios de streaming empezaron a reportar la pérdida de decenas de miles de clientes.

Por otro lado, a principios de dicho mes la agencia de noticias Reuters reportó que Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp, entre otras, planificaba cancelar o retrasar varios proyectos, pero que no planificaba realizar despidos.

Es entonces que justo semanas después se conociera que más de 16,000 personas habrían de perder sus trabajos en más de 50 compañías de tecnología. Mientras, gigantes como Microsoft, Nvidia, Lyft, Snap, Uber, Meta y Twitter anunciaron que estarían reduciendo la cantidad de personal a contratar, de acuerdo a un reporte de Protocol.

NUEVOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS

Como es costumbre, el año de productos, tecnologías y servicios nuevos comienza en Las Vegas con el tradicional evento CES. Sin embargo, en 2022 este evento transcurrió sin mucha notoriedad.

Semanas más tarde, el 9 de febrero, Samsung realiza su acostumbrado evento “Unpacked”. Fue entonces que conocimos el Galaxy S22 y sus variantes “Plus” y “Ultra”, así como también la Galaxy Tab S8. Este sería uno de cinco eventos que la empresa realizó durante los primeros tres meses del 2022.

En agosto, Samsung presentó las nuevas versiones de los teléfonos Galaxy Fold y Galaxy Flip, además del Galaxy Watch 5 y su variante “Pro”.

Por su parte, Apple habría de “revolcar el avispero” en marzo al presentar la Mac Studio, Studio Display, el iPad Air con procesador M1 y nuevas variantes del iPhone 13. Los anuncios continuaron en junio, cuando la empresa anunció una nueva MacBook Air, revisión a la MacBook Pro de 13″, y nuevas versiones de los sistemas operativos iOS, MacOS y watchOS, esto durante el evento WWDC.

Septiembre fue, como siempre, la fecha de llegada de nuevos iPhone. En este caso, Apple presentó el iPhone 14 y sus variantes “Plus” y “Pro”, así como el “Dynamic Island”, una ingeniosa forma de reutilizar el espacio neutro en la parte superior de las pantallas de estos teléfonos y que es conocido como “notch”.

Aparte de los AirPods Pro, Apple también anunció la Serie 8 de los Apple Watch y un nuevo integrante: el Apple Watch Ultra.

A pocas semanas previo a este evento de Apple, Starlink y T-Mobile realizaron en agosto una sorpresiva conferencia de prensa en la que anunciaron que clientes de T-Mobile podrán contar a partir de 2023 con conectividad de emergencia en lugares donde T-Mobile no tenga señal mediante los satélites de Starlink. Inicialmente la comunicación será limitada a texto, pero ambas empresas confirmaron que eventualmente esta se extenderá a llamadas telefónicas y hasta video.

Es entonces que en septiembre, durante el evento de presentación del iPhone 14, Apple anuncia que estos teléfonos contarán a partir de noviembre con conectividad de emergencia vía satélite, similar a lo anunciado semanas antes por T-Mobile y Starlink. La diferencia es que, en el caso de Apple, esta conectividad es provista por un fabricante de teléfonos celulares particular, mientras que el junte T-Mobile/Starlink promete esto mismo pero a prácticamente todos los teléfonos en su red que sean compatibles con las tecnologías celulares más recientes.

CAEN LAS CRIPTOMONEDAS Y LOS NFT…BIEN, GRACIAS

Similar a una montaña rusa, las criptomonedas pasaron por etapas donde el ascenso en valor parecía no tener fin.

El Bitcoin fue quien estuvo llevando la delantera en dicho crecimiento, seguido por denominaciones conn trayectoria establecida como el Ethereum y otras como Dogecoin, impulsadas por los vaivenes del rumoreo y el endoso de figuras públicas como Elon Musk.

Cabe señalar que en el caso de Ethereum, esta criptomoneda hizo un salto importante hacia la sostenibilidad energética la cambiar su infraestructura de “proof of work” a “proof of stake”, que es la forma en como se notifica y/o registra en el blockchain las transacciones. Afortunadamente para tenedores de esta criptomoneda, el cambio tecnológico se pudo realizar sin contratiempos que afectaran su viabilidad.

Pero a medida que el año se acercaba a su fin, se supo de las movidas de tipo fraudulentas de la casa de manejo de criptomonedas FTX, cuya quiebra terminó “llevándose de corbata” a otra empresa, BlockFi, que también radicó quiebra, y para efectos prácticos, el sector completo. En específico el Bitcoin, cuyo valor alcanzó en noviembre 2021 los $65,000, actualmente se encuentra en los $16,000, un ejemplo del difícil momento que vive este sector económico.

En cuanto a los NFT…no es que vayan a desaparecer, pero también el sector también se ha visto afectado por todo lo que está ocurriendo con las criptomonedas y el blockchain.

EL MOMENTO “iPHONE” PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Previo al 2022, la inteligencia artificial era para muchos un concepto abstracto, limitado a lo que pudiera ser conceptualizado en películas, series de televisión y el ocasional anuncio por parte de Google de cómo esta tecnología será empleada en una amplia variedad de aplicaciones.

Sin embargo, esto empezó a cambiar rápidamente cuando, a principios de año, la inteligencia artificial empezó a generar titulares en todo tipo de medios de comunicación.

Uno de los titulares que más impacto tuvo es cuando Balke Lemoine, un ingeniero de Google que a la sazón trabajaba en un sistema de inteligencia artificial conversacional conocido como LaMDA, sorprendió al mundo al decir que creía firmemente que este sistema se había convertido en un ser con conciencia propia (“sentient”), algo que Google negó rotundamente, y que causó el despido de Lemoine de la empresa.

Luego, se dio a conocer la existencia y fácil acceso a sistemas de inteligencia artificial que con tan solo expresar por escrito lo que se desea, son capaces de crear imágenes que resultan ser increíbles. Algunos de estos lo son MidJourney y StableDiffusion.

Ya finalizando el año, ChatGPT y ChatBCG llamaron la atención al permitir que con una simple petición escrita, se pueda obtener impresionantes obras escritas que van desde la explicación de conceptos hasta la generación de código de programación, y todo con una pasmosa precisión y rapidez.

Es entonces que el hecho de que no sea necesario saber de programación, o interactuar con sistemas de interfaz de usuario y en vez, sea algo tan simple como escribir lo que se quiere de forma conversacional, pudiera resultar ser para la inteligencia artificial lo que para el mercado de telefonía móvil (y el sector tecnológico en general) fue el iPhone.

Previo al iPhone, los teléfonos inteligentes eran de interés para un reducido mercado. Pero una vez este fue puesto a la venta, todo el universo tecnológico cambió para siempre.

Esto mismo podría pasar con la inteligencia artificial, ya que podría ser el elemento que logre abrir la puerta a la integración de esta tecnología en todo tipo de aplicaciones, tanto en nuestra vida particular como en el trabajo, reduciendo lo que se conoce como el “learning curve” o curva de aprendizaje de productos y servicios tecnológicos para personas que no son diestros en su uso.

NO ARRANCA EL METAVERSO

Contrario a lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial vía ChatGPT y StableDifussion, entre otros, el metaverso (que se compone de tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada) no parece crear tanto interés, y por consiguiente, no está creciendo.

Al contrario.

El gran impulsador del metaverso es…sorpresa, sorpresa…Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram, Whatsapp y Oculus, fabricante de todo lo necesario para zambullirse en el metaverso.

El gran encierro y limitaciones como consecuencia de la pandemia del COVID-19 impulsaron en 2021 las ventas de dispositivos de realidad virtual, haciéndolas crecer de poco más de medio millón de dólares en el 2020 a $1,200 millones en el 2021, un aumento de más del 50%.

Sin embargo, en 2022 no ha habido mucho movimiento. Los anuncios de Meta y su principal oficial ejecutivo Mark Zuckerberg han hecho poco por impulsar las ventas, teniendo como resultado que estas bajaran un 2% en comparación con el 2021.

La bolsa de valores ha tomado nota, haciendo que la acción de Meta bajara considerablemente (de US$350 a finales de 2021 a apenas $120 a la fecha de esta nota).

A LOS ASISTENTES INTELIGENTES TAMPOCO LES VA BIEN

Tras casi una década de existencia, este año se supo que la división de dispositivos físicos (“hardware”) de Amazon, a cargo del asistente inteligente Alexa, perderá US$10,000 millones de dólares.

Perdón. Corrijo.

Habrá de perder este año US$10,000 millones de dólares.

Y es que el plan de lograr que decenas de millones de personas tengan a Alexa a su disposición al ofrecerles al costo o a menos del costo los equipos que lo integran, para luego de alguna forma “monetizar” (sacarle dinero) esta tecnología ha fallado de forma desastrosa.

Lo que se suponía que habría de facilitar enormemente el comercio electrónico, usando a Alexa y otros asistentes del mismo tipo para realizar órdenes desde pizza hasta la compra semanal, simplemente no se ha convertido en una realidad práctica. Todo parece indicar que el consumidor promedio aún no le interesa verbalizar todas sus intenciones, y menos a una tecnología que no siempre funciona como se supone.

Como resultado, se espera según reportes al respecto que Amazon despida cerca de 10,000 empleados de esa división.

Un ex-empleado de esta división describió la situación como una “falla colosal”. Ante tal panorama, difícil argumentar lo contrario.

ELON MUSK Y EL PAJARITO AZUL

Lo que ha pasado con Elon Musk en la segunda mitad del 2022 no tiene nombre.

De ser admirado por amplios sectores de la sociedad por sus ejecutorias en Tesla y SpaceX y sus ofrecimientos vehiculares para uso terrestre y extra-terrestre, este muchacho se ha convertido en vehículo para la desinformación acerca del COVID y la diseminación de teorías de conspiración.

Pero no se conformó con hacerlo mediante una cuenta en Twitter, como cualquier hijo de vecino.

Sin medir las consecuencias de sus actos, Musk “se tiró con todo y ropa” y adquirió a Twitter por más de $40,000 millones de dólares. Y si fuera que adquirió una empresa boyante en ganancias, pues se entiende. ¡Pero ese no es el caso de Twitter!

En sus 16 años de existencia, Twitter solo ha generado ganancias en un solo año. Esto hace cuestionar los verdaderos motivos por los cuales Musk compró a Twitter, y por sus ejecutorias desde que la compra se concretizó a finales de octubre, todo parece indicar que el hombre no sabe en lo que se metió.

Desde permitir el regreso de usuarios autores de cuestionables acciones en esta red social hasta la disolución de importantes sistemas de moderación de contenido y el despido de miles de empleados, Musk ha puesto a Twitter en una difícil posición.

¿Qué pasará? Difícil predecirlo. Lo que sí sabemos es que el interés por plataformas alternas como Mastodon ha incrementado de forma exponencial al prometer una nueva forma de comunicación basada en el estándar ActivityPub y que es descentralizada. Esto evita la concentración de poder en una sola entidad, y en vez, distribuye el acceso y las reglas de operación en una federación de servidores que han acordado operar de forma tal que haya intercomunicación entre sus usuarios.

Ya veremos cómo continúa la evolución de esta y otras interesantes alternativas en el universo de las redes sociales.

NO TODO FUE (TAN) MALO

A pesar de la situación económica general y cómo esto ha afectado el sector tecnológico, el 2022 no estuvo exento de aciertos y logros.

De todos, tal vez el que más promete es el anuncio en diciembre (¡tremendo regalo de Navidad!) por parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos.

Dicha entidad gubernamental está a cargo del Lawrence Livermore National Laboratory. Allí se logró por primera vez en la historia de la humanidad la fusión nuclear, tecnología clave para un futuro en el que la humanidad pueda contar con energía ilimitada y sin peligro al ambiente.

Un total de 192 lásers lograron replicar lo que todos los días y a todas horas ocurre en el sol. Apuntando a una cápsula del tamaño de una bala de perdigón conteniendo dos sustancias (deuterio y tritio), estos aumentaron su temperatura interna a más de 5.4 millones de grados Fahrenheit, logrando que dos átomos livianos se fusionaran y se combinaran en uno solo, y teniendo como resultado la producción de más energía de la que se necesitó para energizar los lásers y así lograr el calentón.

Esto no quiere decir que el año que viene ya vamos a tener plantas de fusión para la generación de energía y que le digamos adiós al petróleo. Más bien lo que significa es que ya sabemos que se puede y ahora es cómo lo refinamos, modernizamos (los lásers que se usaron son viejísimos), abaratamos y viabilizamos para entonces emplearlo en la producción de energía y entonces ahí sí que sí que todo cambiará. TODO.

Siguiendo con el tema de las buenas noticias, veamos un listado de los sucesos positivos de la industria de la tecnología electrónica más destacados del 2022.

El mundo IoT (“Internet of Things”) le dio la bienvenida a Matter , dando paso a interoperabilidad y compatibilidad entre equipos de casa inteligente que, entre otras cosas, requerían múltiples apps y en algunos casos causaba más problemas de los que pretendía resolver

https://youtu.be/oHsnjZPuqKM

, dando paso a interoperabilidad y compatibilidad entre equipos de casa inteligente que, entre otras cosas, requerían múltiples apps y en algunos casos causaba más problemas de los que pretendía resolver https://youtu.be/oHsnjZPuqKM Inició el camino a un futuro sin passwords gracias a FIDO, cuyas siglas significan “Fast IDentity Online” y que fue adoptado por las grandes empresas tecnológicas

gracias a FIDO, cuyas siglas significan “Fast IDentity Online” y que fue adoptado por las grandes empresas tecnológicas Mejoras notables en sensores empleados en dispositivos móviles , específicamente relojes inteligentes como el Apple Watch Serie 8, que ahora es capaz inclusive de detectar si estás envuelto en un accidente automovilístico y así llamar a las agencias de manejo de emergencias, además de nuevas herramientas para que la mujer siga de cerca su ciclo menstrual como nunca antes

, específicamente relojes inteligentes como el Apple Watch Serie 8, que ahora es capaz inclusive de detectar si estás envuelto en un accidente automovilístico y así llamar a las agencias de manejo de emergencias, además de nuevas herramientas para que la mujer siga de cerca su ciclo menstrual como nunca antes La continuación de la explosión en popularidad de TikTok , y a su vez, la preocupación y dudas que causa en el gobierno, provocando que el Congreso de Estados Unidos emita una orden que prohíbe la instalación del app de TikTok en dispositivos propiedad del gobierno

, y a su vez, la preocupación y dudas que causa en el gobierno, provocando que el Congreso de Estados Unidos emita una orden que prohíbe la instalación del app de TikTok en dispositivos propiedad del gobierno La evolución de la plataforma M1 de Apple continúa con la llegada del procesador M2

El “Dynamic Island” en el iPhone 14 de Apple es sin duda un gran ejemplo de cómo convertir de forma creativa una desventaja (el “notch”) en una ventaja competitiva

es sin duda un gran ejemplo de cómo convertir de forma creativa una desventaja (el “notch”) en una ventaja competitiva La misión Artemis nos encaminó nuevamente y de forma permanente a plantar bandera en la Luna

CONCLUSIÓN AL 2022

El año también sirvió para decir adiós al iPod luego de que Apple anunciara que habría de descontinuar su producción.

A nivel local, y me refiero a Puerto Rico, el 2022 fue uno mixto, en el que sí hubo aciertos, pero también hubo cero avance en ciertos aspectos.

Best Buy continúa sin proveer un servicio completo a los puertorriqueños – ya casi van 15 años desde que están aquí y aún no se puede comprar por internet

Starlink inicia operaciones en Puerto Rico – una alternativa de acceso a internet para aquellos en lugares que ninguna proveedora local ha podido servir





Cierran de forma sorpresiva los quioscos de venta de celulares a cargo de la empresa Wireless Advocates en las tiendas Costco – se acabaron las mega ofertas con un cupón de Costco por $300

Continúa la expansión de las redes 5G a paso de tortuga – la única que mantiene un paso firme y razonablemente veloz es T-Mobile, aunque todavía hay muchos esperando por la versión para el hogar de su internet 5G

Mr. Beast Burger llega a Puerto Rico – el YouTuber más seguido expandió su franquicia de venta de hamburgers a Puerto Rico de la mano de la dinastía Cidre, – el YouTuber más seguido expandió su franquicia de venta de hamburgers a Puerto Rico de la mano de la dinastía Cidre, según reportó NewsIsMyBusiness.com

Con la excepción de Apple Pay, los principales bancos de la isla ya ofrecen el servicio de “digital wallet” – esto luego de que Oriental Bank anunciara la disponibilidad de Google Wallet y Samsung Wallet para sus clientes

Puerto Rico es incluido en el plan para establecer puntos de carga para vehículos eléctricos en las principales autopistas de Estados Unidos – esto como parte de la ley de infraestructura aprobada este año por el Congreso y firmada por el Presidente Joe Biden

BREAKING | @GovPierluisi anuncia que @USDOT ha designado la PR-2, PR-22 y PR-52 en Puerto Rico como "Alternative Fuel Corridors", parte del "Bipartisan Infrastructure Law" firmado por @POTUS, viabilizando estaciones de carga de vehículos eléctricos a lo largo de estas autopistas pic.twitter.com/9Msme9pQf3 — Tecnético (@tecnetico) July 10, 2022 – esto como parte de la ley de infraestructura aprobada este año por el Congreso y firmada por el Presidente Joe Biden



Amazon Web Services establece oficina de ventas en Puerto Rico – pero no te animes que esto en nada tiene que ver con Amazon la que vende cosas

Luego de años de estudiar el mercado de la región, @Amazon anuncia la apertura de una oficina de @awscloud (Amazon Web Services) en Puerto Rico. La empresa llevará acabo un evento de prensa el miércoles, 20 de abril de 2022. pic.twitter.com/Erv1QtqxeC — Tecnético (@tecnetico) April 12, 2022 – pero no te animes que esto en nada tiene que ver con Amazon la que vende cosas



Quiero finalizar con un hecho notable: Paramount+ sigue siendo el único servicio de “streaming” que todavía no está disponible en Puerto Rico. Apple TV+ funciona, Amazon Prime Video Funciona, Freevee funciona, SlingTV funciona, etc. etc.

Sin embargo, hace unos meses noté algo interesante al visitar la página de Paramount+:

Ahora no dice de forma tajante que el servicio no está disponible. Ahora dice “coming soon”.

¿Será que los impedimentos que han evitado que el servicio sea ofrecido en la isla (o sea, el contrato con One Caribbean Television) quedarán encerrados en el 2022 y con la llegada del 2023 por fin podremos ver en Puerto Rico series como Star Trek: Picard, The Good Fight, Halo, Twilight Zone y películas como Top Gun: Maverick?

Ojalá.

Sea como sea, que el 2023 sea uno lleno de felicidad, salud y prosperidad para Puerto Rico y el mundo, así como de avances tecnológicos para el beneficio de la humanidad.

¡Felíz año nuevo 2023!