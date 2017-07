Son las 12:58 a.m. del 27 de julio de 2015.

Este día culmina de manera simbólica el esfuerzo que inicié una semana de mayo conocida como “Memorial Week”, específicamente el domingo 24 de mayo.

Días antes ya había internalizado lo que conllevaría el actualizar a Tecnetico.com: 13 años de contenido, casi 7,000 publicaciones ubicadas en 185 categorías y miles de “tags” o etiquetas. El solo pensarlo me causaba una multitud de emociones que a lo único que conducían era al inmovilismo. El único problema era que, en este caso, no había otra opción. Había que poner este proyecto en marcha.

Es entonces que, ese día, domingo 24 de mayo, cerré los ojos, respiré y decidí simplemente hacerlo.

Dos meses y cuatro días más tarde, período donde literalmente abandoné todo (familia, amigos, intereses amorosos, etc. etc.) y durante el cual mis días no cesaron de consistir en jornadas de 14 a 16 horas diarias totalmente enfocado en lo que había que hacer.

Fueron días y noches en los cuales hubo momentos donde la inspiración llegaba por montones, mientras que en otras ocasiones, la frustración causada por contratiempos técnicos atentaba por dar al traste algunas de las ideas y conceptos que por años había querido convertir en realidad. En específico, hubo áreas de este nuevo Tecnetico.com que me tomaron casi una semana calendario en poder realizarlas.

Al cuarto día de tratar de implementar una de estas áreas, la frustración era tan grande que estaba a punto de simplemente declarar como imposible una de las características más distintivas del nuevo diseño. Sin embargo, mi obsesión por ir más allá, por lograr lo impensable (o, en palabras de personas débiles de espíritu, “imposible”) y la inagotable e indescriptible energía que genera la música que me gusta lograron darme empuje hasta por fin lograrlo. De más está decir que la emoción de ese momento es una de las cosas que más atesoraré por el resto de mi vida.

Es entonces que, ese día, domingo 24 de mayo, cerré los ojos, respiré y decidí simplemente hacerlo.

Fundar Tecnetico.com ha sido uno de los logros más grandes de mi vida, y de hecho, es mi proyecto de vida.

Por trece años le he apostado todo: mi talento, mis recursos, mi vida. He sacrificado vida, diversión, familia, amigos en la búsqueda de hacer la diferencia y dejar una marca que represente lo que me apasiona como ser humano, como individuo, como hombre y como fiel creyente en este maravilloso instrumento que está en las manos de todos y cada uno de nosotros llamado tecnología. No siempre se logra, pero de eso es que precisamente se trata el creer en algo. No son las veces que te caes; ¡lo que importa es las veces que te levantas!

Con este nuevo Tecnetico.com POR FIN da inicio el proceso de hacer realidad la visión que durante todos estos años he tenido de cómo debe ser un sitio web dedicado a informar sobre tecnología.

Este nuevo Tecnetico.com representa la firme convicción de que un medio de comunicación que origina desde este diminuto punto de la inmensidad de nuestro planeta y que lleva por nombre Puerto Rico puede innovar y competir con los mejores del mundo.

Fundar Tecnetico.com ha sido uno de los logros más grandes de mi vida, y de hecho, es mi proyecto de vida.

Este nuevo Tecnetico.com lo hice yo solo, en contra de inimaginables retos que probablemente harían que cualquiera lo pensara dos veces antes de continuar, y no me avergüenza decirlo ni tampoco debo disculparme bajo el pretexto de ser modesto. Al contrario. Lo digo para que sirva de inspiración a todo aquel que en algún momento ha aspirado a lograr algo y se ha sentido sin apoyo. Si de verdad lo quieres, se puede.

Aún así, hubo momentos en que solicité la asistencia de varias personas, y no mencionarlas sería una gran falta de mi parte.

James Lynn, Roberto Flores y Erika Martínez Lee dijeron PRESENTE cuando les necesité, y para ellos mi agradecimiento eterno. Merece una mención especial María J. Villafañe, cuyo apoyo durante mi exilio de un mes y 2 semanas en Miami durante el desarrollo del rediseño es incalculable. Por otro lado está Laura Homar, uno de los primeros fuertes vientos de aliento que me ayudaron a navegar en la dirección correcta.

También conté con el apoyo de talentosos desarrolladores en Tailandia, República Checa, Irán y Australia, así como a la comunidad de sitios web como Stack Overflow, que gracias a esta misma tecnología estuvieron presentes en varias etapas del proyecto sin ellos ni yo tener que montarnos en un avión.

También debo agradecer a todas aquellas importantes personas de la industria que me dieron la oportunidad de enseñarles en lo que estaba trabajando y que sus alentadoras palabras sirvieron de guía cuando la carga se hacía en extremo pesada.

Es la 1:41 a.m. y estoy a sólo horas de dar el go ahead o visto bueno para que este, el nuevo Tecnetico.com que está frente a tus ojos “vea la luz del sol”. Debería de irme a dormir, pero la adrenalina causada por la euforia de esta nueva etapa que Tecnetico.com está a punto de iniciar es muy fuerte. La sangre que corre por mis venas esta siendo opacada por el gran orgullo que siento de haber logrado esto en tan sólo 65 días.

No obstante, esto es solo el comienzo.

Y eso es lo mejor de todo. Que este rediseño es una sólida base para lo que será el verdadero inicio de lo que ha sido mi visión para Tecnetico.com y la empresa en general.

¿Terminé? No.

Ahora es que comienzo.

TECNOLOGÍAS Y RECURSOS UTILIZADOS EN EL REDISEÑO DE TECNÉTICO

Wordpress YouTube API Google Maps API Stack Overflow.com

WP Engine Codementor Envirra Development Wordpress Stack Exchange

Firsh Development Axent Media Codepad Codepen

Adobe Creative Cloud CC 2015 PoEdit WinMerge Microsoft PowerPoint