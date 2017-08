[…] Galaxy S8+ de Samsung, día 7: personalizando la “cara” del teléfono […]

Nota del editor: durante un período de 10 días, nuestro compañero Wilfredo Ruíz ha estado probando el Galaxy S8+ de Samsung provisto por Samsung Latinoamérica. Esta es una crónica de su experiencia. Puedes acceder la crónica de los días anteriores aquí.

Domingo, 30 de julio de 2017

Desde el primer día que empecé a usar el Samsung Galaxy S8+, algo que me encanto fue el “Always On Display”, que evita el tener que encender la pantalla del teléfono para ver la hora/fecha. Esto es algo que vimos por primera vez en teléfonos Motorola y que, en particular, lo encuentro muy útil.

Samsung ha evolucionado la idea y durante este día con el S8+, descubrí que el Always On Display puede ser personalizado a gusto en la configuración del teléfono.

Tras pasar un rato evaluando las opciones, aquí esta mi selección, y francamente, ¡me encanta!

OK. Tengo que admitirlo.

Cuando escuché por primera vez la palabra “Always On Display”, lo que pensé fue “¡se me va a quemar la pantalla!” y “¿que voy a hacer si se quema?”. Pensé en el costo de reemplazar fuera de garantía este “pantallón” y me asusté.

Afortunadamente, con las pantallas AMOLED de Samsung, ese problema por ahora no existe. Esta característica existe desde el Samsung Galaxy S7 y S7 Edge, y además estuvo por un tiempo en el fallecido y admirado Galaxy Note 7 sin que se hayan reportado problemas. Ahora llegó al S8 y S8+ y no hubo mucho cambio, con la excepción de que ahora es más eficiente, impactando positivamente la duración de la pila/batería.

LO TUVE QUE APAGAR (PERO ES MI CULPA)

Sin embargo, y tristemente, tuve que desactivar la función por un tiempo ya que, donde resido hubo un apagón eléctrico y me quedé sin la forma de cargar el teléfono. Debido a esto, tuve que activar el modo de “ahorro máximo”, que al activarlo deshabilita automáticamente diferentes funciones de baja prioridad, y una de ellas es el Always On Display. Una vez desactives el modo de ahorro máximo tras haber cargado el teléfono, el Always On Display es reactivado.

Ya acercándome al final de esta prueba, el penúltimo día será dedicado a poner a prueba su pila/batería. ¿Pasará la prueba?