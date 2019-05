Esto del 5G “va pa’ largo”.

¿Qué quiero decir? ¿A qué me refiero con esta expresión?

Todo este asunto de la llegada del 5G y lo diferente que es de la tecnología de comunicación inalámbrica que hasta ahora se ha utilizado, junto a los cuestionamientos en cuanto a si es o no una tecnología segura me hace pensar que el camino a que finalmente el 5G sea la cosa más normal del mundo será uno bien largo.

Por otro lado está el licenciamiento en los países de las frecuencias a utilizarse para 5G. Este mapa muestra los países y territorios que ya han otorgado licencias para 5G según se desprende un reporte de la organización Global mobile Suppliers Association (GSA, por sus siglas en inglés).

Como es fácil de ver, el mundo aún no está listo para 5G. Hasta la gran China aún no ha separado las frecuencias a usarse en 5G. Pero esto no ha detenido las ambiciones de fabricantes de equipos de todo el mundo.

Ya hay una lista de más de 40 dispositivos 5G para el consumidor (celulares, “hotspots”, equipos para internet en la casa, etc.) que ya están disponibles o lo estarán próximamente.

Y AHORA, LA LISTA DE EQUIPOS 5G

Para que sacies tus niveles de curiosidad, échale un ojo a esta tabla que hemos preparado basada en la información más reciente provista por la organización Global Mobile Suppliers Association, y que con el tiempo iremos actualizando.

Puedes navegar la lista a tu antojo o puedes usar los dos selectores (“drop down menus”) para filtrar por marca y/o tipo de equipo. Reiteramos que nuestro compromiso es actualizar esta lista cuando sea necesario, pero si ves que algún equipo no está incluido, escríbelo en los comentarios para así añadirlo.

FECHA DE LA INFORMACIÓN: Mayo 2019 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE TABLA: 23 de mayo de 2019