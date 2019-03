La Dra. Sandra Cruz-Pol, que cuenta con un doctorado en ingeniería eléctrica de Penn State University, es profesora de radiofrecuencias de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y actualmente se desempeña como directora del programa de Centros para la Investigación en Ingeniería de la National Science Foundation, es uno de más de 200 científicos que le está pidiendo a las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) que preste atención a la preocupación de estos por el enorme incremento en exposición a las radiofrecuencias que los seres humanos han experimentado en tiempos recientes.

Es por esto que contactamos a la Dra. Cruz-Pol para que nos permitiera entrevistarla en nuestro programa “¡Resuélveme Tecnético!” (en vivo por YouTube, Facebook y Twitter los miércoles a las 8 p.m. hora de Puerto Rico) para conocer qué es lo que a ellos les preocupa y las posibles soluciones al problema.

Aquí entonces presentamos en su totalidad dicha entrevista.

LO QUE A LOS CIENTÍFICOS LES PREOCUPA DE TECNOLOGÍAS COMO WIFI

Esta petición, que fue presentada por primera vez en 2015 y que desde entonces ha visto crecer la cantidad de científicos que la firman, indica que las guías de seguridad en la exposición a radiofrecuencias tales como el WiFi, Bluetooth, teléfonos celulares y otros no son las adecuadas.

De hecho, esta señala que la WHO aceptó en 2011 la indicación por parte de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de que la exposición a radiación por radiofrecuencias es clasificada como un posible carcinógeno para el ser humano (grupo 2B). Sin embargo, indican los científicos, la WHO continúa afirmando que no existe evidencia que justifique los límites considerados como seguros hasta ahora reconocidos.

Ante esta ambivalencia, el colectivo científico está recomendando al programa para el ambiente de las Naciones Unidas que haga posible la formación de un comité independiente multidisciplinario para explorar los aspectos a favor y en contra de las alternativas a las prácticas actuales. Son estas alternativas las que podrían reducir sustancialmente la exposición a seres humanos a radiación por radiofrecuencias.

El grupo de científicos también pide que:

niños y mujeres embarazadas sean protegidas

guías y regulaciones sean reforzadas

se incentive a fabricantes a que desarrollen tecnologías más seguras

empresas de generación de servicios públicos responsables de la generación, transmisión, distribución y monitoreo de la electricidad reduzcan la dañina corriente de tierra al mantener niveles adecuados en la calidad de la electricidad y asegurarse de que el cableado sea el apropiado

el público sea totalmente informado de los riesgos potenciales a la salud de la energía electromagnética y se les eduque en estrategias para reducir el daño

se eduque a profesionales de la salud acerca de los efectos biológicos de la energía electromagnética y se les provea el adiestramiento necesario para el tratamiento de pacientes sensitivos al electromagnetismo

el gobierno provea fondos para entrenamiento e investigación de la relación entre la saludo y los campos electromagnéticos que sea independiente de la industria, así como requerir de forma mandatoria la cooperación de esta con los investigadores

los medios de comunicación divulguen la relación económica que sus expertos pudieran tener con la industria cuando citen las opiniones de estos acerca de los aspectos de salud y seguridad de tecnologías que emiten campos electromagnéticos

se designen “áreas blancas” libres de radiación

Mira la entrevista y las recomendaciones que la Dra. Cruz-Pol da para reducir la exposición en tu hogar y donde quiera que estés a la radiación por radiofrecuencia.