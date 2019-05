Cuando una empresa con gran poderío económico como AT&T decide hacer algo distinto -y en claro beneficio a la comunidad donde lo está haciendo-, sin duda hay que aplaudirlo.

Estuve presente en la inauguración de una tienda “estudio” de AT&T en el área de Miramar, la primera bajo esta denominación y que se distancia de la “tienda grande” que hasta ahora había sido la costumbre, particularmente en centros comerciales.

Estas son establecidas en áreas donde, según AT&T, “los clientes viven, trabajan y se entretienen”, refiriéndose a centros y áreas urbanos que combinen residencias, comercios y espacios de diversión. Y el área de Miramar, muy cerca de Condado y hombro a hombro con Santurce, tiene exactamente lo que AT&T dice buscar.

ANUNCIO

Uno de los conceptos fundamentales de la tienda estudio es, según José Juan Dávila, gerente general de AT&T Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, “que los clientes puedan entrar y salir (de la tienda estudio) de manera rápida dentro de sus actividades diarias. Con este diseño estudio compacto, podemos conseguir más espacios en localidades que sean convenientes para nuestros clientes”.

Pero estas no son simplemente “tiendas”. AT&T busca beneficiar a la comunidad donde se establece bajo una idea que aunque no es nueva, ciertamente es de aplaudir: realizando eventos que impactan económicamente a los negocios vecinos.

ATT-tienda_estudio_Miramar-4

Vistazo a parte del interior de la tienda estudio de AT&T (foto: Tecnético) ANUNCIO

ATT-tienda_estudio_Miramar-1

Parte de la variedad de equipos disponible en la tienda estudio AT&T de Miramar (foto: Tecnético)

ATT-tienda_estudio_Miramar-2

La variedad de equipos incluye teléfonos como el "Active" de Samsung (foto: Tecnético)

ATT-tienda_estudio_Miramar-3

La tienda estudio AT&T de Miramar también ofrece los servicios de DirecTV (foto: Tecnético)

ATT-tienda_estudio_Miramar-5

Ejecutivos de AT&T Puerto Rico inauguran oficialmente la tienda (foto: AT&T)

En las tiendas se estarán llevando a cabo exhibiciones de arte urbano (ya hay allí un fantástico mural hecho por los muchachos de Lata y Brocha), presentaciones musicales de escuelas del área (la inauguración fue amenizada por la banda del Conservatorio de Música de Puerto Rico, localizado justo al frente de la tienda) y desayunos de negocios en a los que se invitarán dueños de “startups” y empresarios del área. La idea es que siempre haya algo en agenda que no sea solamente “estamos abiertos, vengan y compren”.

¿Cuando han de ocurrir estos eventos? Pedí información a AT&T acerca de la agenda, y si se habrá de publicar de alguna forma que el público la pueda acceder, pero al momento de publicar esta nota, AT&T no me había provisto dicha información.

Al lado de esta “tienda estudio” de AT&T está la cadena de cafés local Gustos Coffee Co. y el restaurante Stuffed Avocado Shop, y por lo que pudimos inferir, son estas tiendas las que con mayor regularidad se beneficiarán de las actividades generadas por AT&T.

LA PRIMERA DE MUCHAS

Esta “tienda estudio”, localizada en el 954 de la Avenida Ponce de León, es la primera de seis tiendas que AT&T planifica establecer este año. El horario es de 9 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes, hasta las 5:00 p.m. los sábados, y los domingos de 11 a.m. a 5 p.m.

“Con este nuevo modelo de tienda, tenemos la oportunidad de proveerle a nuestros clientes una experiencia personalizada, integrando elementos característicos de su comunidad”, dijo Melissa Burgos, directora de mercadeo de AT&T Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Me gusta el concepto, me gusta la ejecución y me gusta que se estén haciendo cosas diferentes. Aplauso para AT&T.