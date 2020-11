TECNÉTICO OPINA: nos llamó mucho la atención que Liberty Mobile no buscara la forma de atraer clientes de otras compañías ofreciendo tarifas que pusieran a la debutante compañía de telefonía móvil en una “lucha de cuerpo a cuerpo” con Claro y T-Mobile.En vez, por ahora todo sigue igual, y no será sino hasta en un futuro no especificado que Liberty Mobile “mostrará sus cartas” para demostrar cuanta competencia habrá de hacerle a Claro, T-Mobile, y eventualmente (si no hay cambios drásticos), Boost Mobile.