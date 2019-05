Antes de que comenzara el evento Google I/O 2019, tuve la oportunidad de que me dieran un “tour” del campus donde están las oficinas principales de Google en Mountain View, California. Yo había visitado en 2013 el campus de Google, pero no de forma oficial, por lo que me limité a solo tomarme fotos frente a las “esculturas” de las diferentes versiones de Android. Pero en esta ocasión, sí que fue diferente.

La idea del “tour” era sumergirnos en lo que es la experiencia de trabajo de un empleado de Google (la compañía les llama “googlers”). Es así como pudimos ver dónde lavan la ropa, qué comen, dónde se divierten y muchísimo más.

La visita también incluyó la tienda corporativa de Google, donde además de comprar sus equipos (“hardware”), también se puede adquirir tantas cosas que…bueno, mira el video.

Más adelante estaremos contándote más sobre el evento Google I/O.