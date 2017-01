Hace unos años, el mercado de Puerto Rico de compañías de servicio de telefonía móvil experimentó consolidación con la compra por parte de AT&T de Centennial.

Hoy, en 2017, la palabra consolidación vuelve a escucharse con fuerza tras conocerse por medio de un reporte de News Is My Business (NIMB) que Sprint está en la etapa final de adquirir las operaciones de Open Mobile.

Las fuentes de NIMB indican que la compra se está haciendo sin que medie efectivo. En vez, M/C Venture Partners y Columbia Capital, empresas dueña de Open Mobile, recibirán acciones de Sprint.

En cuanto a la parte técnica, esto representa una situación muy cómoda y beneficiosa para Sprint ya que Open Mobile no solo utiliza la misma tecnología (combinación de CDMA y LTE), sino que sus frecuencias permitirán que Sprint fortalezca sustancialmente su red al aumentar tanto áreas de cobertura como ancho de banda (“spectrum”), lo que significaría una notable mejoría en servicio para sus clientes.

Tecnético ha estado escuchando rumores de esta transacción por años, pero esta es la primera vez que el mismo proviene de un medio reputable citando a dos fuentes.

Estaremos pendientes a lo que ocurra en los próximos días y semanas. Pero si nos dejamos llevar por lo que el boliviano Marcelo Claure, CEO (principal oficial ejecutivo) de Sprint tuiteó el pasado 6 de diciembre, es muy probable que sea a la adquisición de Open Mobile a lo que se refiere.

@wtmartinoms @sprint coming. We have BIG news for Puerto Rico coming very soon.

— MarceloClaure (@marceloclaure) December 6, 2016