¿Te acuerdas cuando meses después del paso del huracán María, las empresas de telecomunicaciones rogaban a gritos que se les diera prioridad al energizar sectores sin energía eléctrica ya que sus oficinas centrales no podían continuar operando con planta?

Como recordar es vivir, dale play al video que grabamos el 18 de octubre de 2017 (a menos de un mes del paso de María) donde explicamos qué es el “triángulo de las telecom”, dónde está localizado y por qué las compañías de telecomunicaciones ubicadas en ese sector reclamaban al gobierno, y muy en especial a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que restablecieran con carácter de urgencia el servicio eléctrico en la zona.

Esto ocurrió porque, créelo o no, el Gobierno de Puerto Rico nunca había reconocido las telecomunicaciones como un servicio público esencial. Al no existir esta designación, la AEE no atendió la necesidad de reconectar la electricidad en los lugares donde ubican lo que en la industria se le llama el NOC (“network operations center” o centro de operaciones de la red) de las empresas de telecomunicaciones con la misma prioridad que lo hizo a otras instituciones proveedoras de servicios esenciales.

Es entonces que luego de múltiples reclamos provenientes tanto de las telecom (unidas bajo la Alianza Puertorriqueña de las Telecomunicaciones o APT) como de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (hoy Negociado de Telecomunicaciones) se creó el Proyecto del Senado 711, el cual dio paso a la aprobación de la Ley 5, con la que se enmienda la Ley 213-1996 (“Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico 1996”) declarando por fin las telecomunicaciones como un servicio público esencial mediante Política Pública.

Todo esto suena muy bien, pero como a veces suele pasar, la ley no definió qué en realidad significa que las telecomunicaciones sean, ante los ojos del gobierno, un servicio público esencial.

LAS AGENCIAS Y LAS TELECOM SE DAN LA MANO

Para resolver este problema, el pasado lunes se firmaron dos acuerdos con los que se robustece la respuesta en emergencias para la infraestructura de telecomunicaciones en la Isla.

Junto a la Presidenta del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET) Sandra Torres López, el sub director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Jaime López y los líderes de las principales empresas de telecomunicaciones con presencia en Puerto Rico se comprometieron a fortalecer la coordinación para garantizar el estado de las telecomunicaciones en la isla ante una emergencia.

El acuerdo se ratificó como parte de la primera Conferencia de Preparación de Telecomunicaciones. Esta contó con representación de las principales empresas de telecomunicaciones de Puerto Rico, incluyendo a la vicepresidente de asuntos externos y legislativos para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. en AT&T Alexandra Verdiales, el gerente general de Claro Puerto Rico Enrique Ortíz de Montellano, la consejera general de Liberty Puerto Rico Carla Framil-Ferrán, el CEO de PR Wireless (Sprint, Boost Mobile) Juan Saca, y el director senior de ingeniería y operaciones de red en T-Mobile USA Tony McDowell, entre otros.

También presente estuvieron asociaciones y representantes de múltiples sectores económicos y sociales tales como la Asociación de Bancos, MIDA, Industriales de PR, la Cámara de Comercio, el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Radiodifusores, los radioaficionados, MIDA, la Asociación de Hospitales, la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes y más.

¿QUÉ ESTABLECE EL ACUERDO?

El primero de los acuerdos es firmado entre el NET y la Autoridad de Energía Eléctrica establece un mecanismo que asigna niveles de prioridad a las cargas críticas de las instalaciones de Telecomunicaciones, otorgando tres distintos periodos para que sean atendidas: 24 a 48 horas, 72 a 96 horas y 120 a 144 horas.

“Este acuerdo reconoce que los sectores de energía y de las telecomunicaciones son un componente integral y esencial de la economía, que subyace en las operaciones de todas las empresas, las

organizaciones de seguridad pública y el Gobierno,” explicó la presidenta del NET.

El segundo es uno de cooperación con el Comité de la Industria de Telecomunicaciones para el manejo de Emergencias (CITME) para sumar esfuerzos entre los entes públicos y privados con el fin de restaurar y proteger la infraestructura de telecomunicaciones y televisión por cable y satisfacer las prioridades de comunicación surgidas por razón de desastres o emergencias.

Con este acuerdo, se supone que de surgir una emergencia, la AEE y demás agencias de gobierno (según lo exige la Ley 5) estén absoluta y meridianamente claras de lo importante que es el público se pueda comunicar, haya o no emergencia.

