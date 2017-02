“Chip and pin” es una tecnología que busca brindar más seguridad al uso de tarjetas para realizar pagos tanto en el negocio de la esquina como en el que está a miles de kilómetros de distancia en el país que visites. Con esta, el tarjetahabiente está mejor protegido contra fraudes gracias a que hace más difícil que la información de la tarjeta sea copiada para generar clones.

En Europa y otras partes del mundo el “chip and pin” ha sido “pan nuestro de cada día” desde hace muchísimos años, pero en Estados Unidos y Puerto Rico no se vino a implementar formalmente sino hasta 2015. No obstante, la implementación se ha limitado grandemente a clientes de bancos con tarjetas de crédito y no aquellas que son también de débito.

Pero esto habrá de llegar a su fin.

Banco Popular ha confirmado que ya empezó la distribución de tarjetas de reemplazo para aquellos de sus clientes que posean las famosas “ATH Internacional” o “Visa ATH”. Estas son tarjetas que funcionan y son aceptadas como tarjetas de crédito regular, pero que en vez de existir una línea de crédito, el dinero se debita al momento de una cuenta corriente o de ahorros. Visa, Mastercard y otras instituciones similares emiten tarjetas de este tipo a través de bancos participantes.

Clientes actuales recibirán una tarjeta de reemplazo con “chip” integrado en o antes de agosto de este año de forma automática. No tienen que solicitarla ni hacer ningún procedimiento o gestión con el banco. No se informó de si clientes nuevos recibirán las nuevas tarjetas o si tendrán inicialmente las regulares y luego entonces habrán de recibir las que tienen “chip”.

En su cuenta de YouTube, Popular publicó un vídeo que explica cómo estas tarjetas con “chip” habrán de funcionar.

Más información sobre la implementación de esta tecnología en las tarjetas ATH Internacional disponible en el sitio web de Popular.