Con el anuncio el jueves en la tarde de que AT&T dejaría sin efecto a partir del 17 de febrero del requisito de ser cliente de DirecTV para poder tener un plan de datos ilimitados, nos dimos a la tarea de reunir todos los datos (jejeje) de los planes ilimitados ofrecidos por todas las empresas de telefonía móvil que ofrecen servicio en Puerto Rico en un solo lugar.

La idea es que no importa con quien estés, puedas tener una idea de cual de todos los “ilimitados” es el que más te conviente.

Hay que aclarar que el concepto de “ilimitado”, con una que otra excepción, no es tal cual como lo sugiere la palabra (en otras palabras, no es “literal”).

En los servicios de telefonía móvil, el uso de la palabra ilimitado se refiere a que el cliente no tendrá que preocuparse por cargos adicionales por exceso de datos una vez concluya el ciclo de facturación (mes) ni porque el acceso sea suspendido. A cambio, el cliente se somete a que la velocidad del servicio sea reducida bajo uno o ambos de las siguientes condiciones:

períodos donde hay mucho tráfico (uso) de datos en el área donde el cliente encuentre ejemplo: en un evento público donde hay miles de personas

el cliente exceda una cantidad fija de datos en o antes del período de facturación ejemplo: si el plan indica que tiene una cuota de uso de 28 gb, al utilizarlos el servicio podría ser reducido de velocidad



Por tanto, el “ilimitado” no es literalmente ilimitado. Es una forma de explicar el tipo de experiencia de servicio que el cliente de telefonía móvil recibirá bajo ciertas condiciones específicas.

LA TABLA COMPARATIVA

En la siguiente tabla comparamos los planes ilimitados de AT&T, Claro, Open Mobile, Sprint y T-Mobile vigentes al momento de redactar esta nota. En el nombre del plan encontrarás un link que te llevará a la página del proveedor donde obtuvimos la información presentada.

En específico, no incluimos aquellos que entendemos no comparan directamente o no están en la misma categoría. Un ejemplo de esto es Sprint y T-Mobile. Ambos ofrecen paquetes y/o planes que por un cargo extra añaden características adicionales. Estos fueron excluidos de la tabla.

AT&T Claro Open Mobile Sprint T-Mobile Nombre del plan AT&T Unlimited Plan Update Nacional Plan $80 Internet 4G Sprint Unlimited T-Mobile One Data ilimitada en Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y México Estados Unidos Puerto Rico Puerto Rico y Estados Unidos Estados Unidos, Canadá y México Baja de velocidad al llegar a 22 gb Sin reducción de velocidad 20 gb 23 gb 28 gb Calidad de video 480p n/a n/a hasta 1080p luego de optimización 480p ¿Incluye "hotspot"? No No Sí Sí (10 gb) No Llamadas ilimitadas a Estados Unidos, Canadá y México Estados Unidos Puerto Rico y Estados Unidos Puerto Rico y Estados Unidos Estados Unidos, Canadá y México Mensajes de texto ilimitados a Más de 120 países Puerto Rico, Estados Unidos y destinos internacionales selectos¹ n/a Puerto Rico y Estados Unidos Más de 140 países ROAMING ilimitado de datos y velocidad Canadá y México n/a No (500 mb al mes en Estados Unidos solamente) Más de 150 países Más de 140 países ROAMING Velocidad de acceso no se indica n/a no se indica velocidad 2G velocidad 3G ROAMING - llamadas ilimitadas en Canadá y México n/a n/a Canadá, México y 25 países en Latinoamérica México y Canadá ROAMING - mensajes de texto ilimitados en Canadá y México n/a n/a Más de 150 países Más de 140 países Extras Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 1 hora de internet gratis y mensajes de texto ilimitados en vuelos con Gogo Inflight | data y mensajes de texto ilimitados en 140 países Precio por línea $100 + impuestos $70 + impuestos $80 + impuestos $50 + impuestos $70

Notas:

¹ Países selectos sobrepasan los 170

Si ves algún error, por favor no dejes de indicarlo en los comentarios para así corregirlo.