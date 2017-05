Cada nuevo año viene acompañado automáticamente de listas: las noticias más importantes del año, las resoluciones que más frecuentemente se hacen, y desde hace ya un tiempo, la lista de las contraseñas o “passwords” más comúnmente utilizadas alrededor del mundo.

Este año que acaba de pasar no es la excepción. Por tanto, presentamos la lista de las 25 contraseñas más utilizadas del año, con dos propósitos: que te asegures que no estés usando ninguna de estas, y que si ese fuera el caso, conozcas cómo realmente tener contraseñas seguras, porque hay un refrán que dice que “en guerra avisada, no muere gente”. Pues no queremos que tus preciados documentos, acceso a redes sociales, fotos y videos sean accedidos por quien no debe.

El problema es que con el pasar del tiempo, las herramientas de aquellos que son amigos de lo ajeno son cada vez más sofisticadas, razón por la cual estas contraseñas son súper fáciles de descifrar.

Ah, y si resulta ser que estás usando alguna de estas, deja lo que estés haciendo y cámbialas ya.

123456 123456789 qwerty 12345678 111111 1234567890 1234567 password 123123 123123 123123 mynoob 123321 666666 18atcskd2w 7777777 1q2w3e4r 654321 555555 3rjs1la7qe google (¿en serio?) 1q2w3e4r5t 123qwe zxcvbnm 1q2w3e

RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA CONTRASEÑA

¡Atento a estas recomendaciones porque lo que antes funcionaba ya no necesariamente es lo más efectivo!

No reuses las contraseñas – podrás crear la contraseña más segura del mundo, pero si la usas en los sitios web A, B Y C, y resulta que el B es “hacked”, adivina: será muy fácil acceder tu cuenta en los sitios A y C.

– podrás crear la contraseña más segura del mundo, pero si la usas en los sitios web A, B Y C, y resulta que el B es “hacked”, adivina: será muy fácil acceder tu cuenta en los sitios A y C. No combines letras y números – el “viejo truco” de sustituir letras por números ya los amigos de lo ajeno se lo saben. Me refiero a, por ejemplo, en vez de “coloquial”, escribir “c0l0qui@l”. ¡No le hagas la vida fácil a los “crackers”!

– el “viejo truco” de sustituir letras por números ya los amigos de lo ajeno se lo saben. Me refiero a, por ejemplo, en vez de “coloquial”, escribir “c0l0qui@l”. ¡No le hagas la vida fácil a los “crackers”! Usa frases memorables – emplea como contraseña frases que sean fácil de recordar pero poco usuales. Ejemplo: “me cansé de levantar sillas y pechugas de pollo”.

– emplea como contraseña frases que sean fácil de recordar pero poco usuales. Ejemplo: “me cansé de levantar sillas y pechugas de pollo”. Emplea un “password manager” – consiste de servicios en la internet que te facilitan la vida al crear passwords seguros que no tienes que recordar, en adición a reemplazar cada cierto tiempo las contraseñas en sus sitios web favoritos con poco esfuerzo, entre otras grandes ventajas, y todo con los más altos estándares de seguridad (más adelante encontrás los que recomendamos)

– consiste de servicios en la internet que te facilitan la vida al crear passwords seguros que no tienes que recordar, en adición a reemplazar cada cierto tiempo las contraseñas en sus sitios web favoritos con poco esfuerzo, entre otras grandes ventajas, y todo con los más altos estándares de seguridad (más adelante encontrás los que recomendamos) Usa la función de “autenticación de 2 factores” – llamado en inglés “2-factor authentication”, estos sistemas provistos por Google, Apple, Amazon y muchísimos más aumentan dramáticamente la seguridad de tus cuentas al requerir cada vez que ingresas un código que tendrás accesible en tu móvil ya sea mediante un mensaje de texto o a través de un app que instalas en este.

“PASSWORD MANAGER” RECOMENDADOS

Compatibles con prácticamente todas las plataformas móviles (Android, iOS) y de computación personal (Windows, Mac OS, Linux), estos servicios son altamente recomendados. Aunque todos tiene un costo y uno que otro ofrece una alternativa gratis, te recomendamos que pagues el costo ya que la seguridad de tu información definitivamente lo vale.

Si quieres más información sobre lo que conlleva tener una contraseña segura, te invitamos a que visites el sitio web PasswordDay.Org.