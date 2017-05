Es inevitable que hayan lugares donde la señal de una empresa de telefonía móvil simplemente no llegue con fuerza. Esto puede ocurrir por muchas razones, pero de que ocurre, ocurre.

Sprint sabe que esto es así. Por tanto, ha decidido aprovechar los avances tecnológicos recientes para dar vida a una idea del jefe grande, el japonés Masayoshi Son, que busca resolver de forma ingeniosa el problema de señal débil que muchas personas experimentan, particularmente dentro de su casa.

De nombre “Magic Box”, este es un dispositivo que con tan solo conectarlo a la electricidad, identificará la torre de comunicaciones más cercana de Sprint para establecer una conexion especial y directa que tendrá como resultado, según las pruebas hechas por Sprint, aumenta dramáticamente el área de cobertura dentro de edificios, teniendo como resultado un aumento promedio de 200% en velocidad de acceso a internet tanto de “upload” como de “download”.

Es posible que el Magic Box de Sprint te suene similar a amplificadores de señal como los fabricados por empresas como WeBoost (que hemos recomendado en innumerables ocasiones) o inclusive dispositivos ofrecidos por la misma Sprint como el “AirRave“, pero no. No es lo mismo.

En el caso de los amplificadores tipo WeBoost, estos amplifican la señal de torres cercanas para aumentar el nivel de cobertura donde esté colocado. Sin embargo, al hacer esto tiene como efecto el aumentar el nivel de ruido vs. señal, resultando en ocaciones en una señal más fuerte, pero de poca rapidez.

En el caso de equipos como el “AirRave”, estos no tienen el problema de los amplificadores tradicionales, pero para funcionar dependen de que el lugar tenga ya una conexión a internet, y para que el resultado sea satisfactorio, esta debe ser lo más rápida posible.

El “Magic Box” no necesita conectividad a internet en el lugar donde se instale. Solo debe instalarse en un lugar donde ya exista un nivel de señal aceptable y un enchufe eléctrico, siendo el lugar ideal cerca de una ventana. Una vez este sea puesto en funcionamiento, creará una enorme area de cobertura nueva de hasta 30,000 pies cuadrados en interiores y una dispersión de señal en exteriores de 100 metros (300 pies) a la redonda.

Sprint ofrecerá el “Magic Box” de forma gratuita a clientes que notifiquen problemas con su señal dentro de casas y/o edificios a servicio al cliente. También pueden registrarse en sprint.com/getmagicbox.

“CARRIL EXCLUSIVO”

La forma como Son diseñó el “Magic Box” realmente demuestra lo ingeniosa que puede ser la tecnología cuando es implementada de forma singular, como es este caso.

Cuando los interiores de lugar no cuentan con buena señal, generalmente se debe a una o combinación de las siguientes razones: 1) la topografía del lugar crea barreras naturales que impiden una dispersión eficiente de señal; 2) la empresa no ha podido ubicar torres cuyas antenas puedan apuntar al área afectada; 3) la empresa solo cuente en esa área con frecuencias de transmisión que no posea la característica de penetrar edificios con fuerza.

En muchos casos, la razón principal es que le resulta imposible (por no habérsele concedido los permisos necesarios, quejas de los vecinos, etc.) el instalar nuevas antenas y además que no cuente con una frecuencia de transmisión que pueda llegar a profundidad en estructuras. En el caso de Sprint, que cuenta con un montón de “espectro” (frecuencias de transmisión) de 2.5gHz, y siendo esta una que no se propaga bien a grandes distancias ni tampoco penetra estructuras como otras frecuencias, tenía que buscar una forma de solucionar a algunos de sus clientes el problema de cobertura sin crear otro.

Es entonces que contrario a simplemente repetir la señal como sucede con los amplifiadores regulares o que requiera que en el lugar donde vaya a instalarse exista ya accesoa a internet, “Magic Box” establece una conexión directa a la torre más cercana de Sprint que en cierto modo equivale a “tirar un cable” hasta esta. Esto es debido a que la conexión es mediante canales de comunicación libres de interferencia y que no están en uso por parte de sus suscriptores.

Una vez “Magic Box” esté operando (que dicho sea de paso, le pusieron ese nombre porque el equipo se auto-configura automáticamente como si fuera magia) , toda la comunicación de celulares, hotspots y demás equipos conectados a la red de Sprint que estén cerca del Magic Box se conectarán a este, dando paso (según indica Sprint) a una mejora sustancial en calidad de conexión (velocidad de acceso a internet).

¿Qué te parece esta forma de Sprint de mejorar su servicio?