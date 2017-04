NOTA DEL EDITOR: incluye respuesta de Sprint

El pasado martes 25 de abril, los clientes de la empresa de telefonía inalámbrica Sprint en Puerto Rico e Islas Vírgenes vieron su servicio afectado durante prácticamente todo el día, causándoles grandes inconvenientes.

Como era de esperarse, los afectados recurrieron a las redes sociales para ventilar su pesar comenzando a eso del mediodía.

@Sprint_PR alguna averia en Aguadilla? No puedo recibir ni generar llamadas. No permite activar wifi calling. Nunca habia pasado. — Samuel Vargas 🇵🇷 (@samuelfvargas) April 25, 2017

Que pasa con @sprint no entran ni salen llamadas.

😑🤔😬 — tirzha alcaide (@tirzha) April 25, 2017

La señal de Sprint hoy esta como mi suerte en el amor, me ilusionan con que llego algo y de momento se fue todo. — JEY PACHANGA ✖️ (@papicj) April 26, 2017

antes de que se acabe mi día tengo que decirles que en estos momentos odio a sprint — nychollé (@girandoalsol) April 26, 2017

Sprint para cuando van arreglar

"el problema sencillo" que tienen.🙄 — Krey🌼 (@DiazKreicha) April 26, 2017

Poco tiempo después, la queja llegó a nuestra redacción. Inmediatamente nos comunicamos con Sprint Puerto Rico, teniendo como resultado la nota que publicamos ese día durante la tarde.

Todo lo anteriormente mencionado ocurrió el martes.

Miércoles 26, 10:46 am

A esa hora hicimos nuestra diligencia de seguimiento a esta historia y nos comunicamos nuevamente con Sprint, esta vez vía email, para conocer lo más reciente acerca del estado del servicio. Sin embargo, no recibimos respuesta a nuestra solicitud de información.

A la fecha, cero pronunciamiento oficial por parte de Sprint en Facebook y en Twitter, aún cuando en respuesta a un tuit de un cliente, la cuenta @SprintCare en Twitter afirmó que le problema ya estaba solucionado.

@neeliej_ ¡Efectivamente! El problema ya está resuelto. LM — Sprint Care (@sprintcare) April 26, 2017

Mientras tanto, los clientes de Sprint entraban en su segundo día de tortura.

@sprint no hay servicio en PUERTO RICO!! Qué es la que haay — Buoy (@buuoy) April 26, 2017

Saludos @Sprint_PR, cómo van con la avería? A qué hora tendré mi internet LTE corriendo como Dios manda? — Don Barbú (@notSrCarrion) April 26, 2017

@JohnLegere @Sprint Puerto Rico customers have been confronting a loss of service since noon today. Eleven hours so far. What do you think? — Dennis Ayala (@Dennis_Ayala) April 26, 2017

Diablo, qué es la que hay con Sprint que no tengo señal en ningún ladooo!! — Buoy (@buuoy) April 26, 2017

@sprintcare Desesperada!! Viajé a Puerto Rico de negocios y no hay servicio de internet con #Sprint. Las llamadas no salen. Help!!! — Amarilis Rivera (@AmarilisRivera) April 27, 2017

El día no terminó sin que su principal oficial ejecutivo, Marcelo Claure, expresara su solidaridad para con los clientes afectados. En este, Claure hace referencia al martes como el único día que sus clientes tuvieron problemas, pero los tweets que aquí publicamos son solo unos pocos de los muchos que fueron publicados ese segundo día confirmando que no todo estaba resuelto.

Lamentamos que los clientes @Sprint_PR & USVI tuvieran problemas con la red el martes. Crédito $5 a clientes afectados. Gracias @Sprint. — MarceloClaure (@marceloclaure) April 27, 2017

We’re sorry that @Sprint_PR & USVI customers experienced network issues Tues. $5 bill credit to affected cust. Thanks for choosing @Sprint. — MarceloClaure (@marceloclaure) April 27, 2017

CLIENTES RECIBIRÁN CRÉDITO EN SU FACTURA

Además del mensaje solidario, Claure anuncia que Sprint otorgará un crédito de US$5 a sus clientes por estar no un día, sino dos, y posiblemente hasta tres días sin un servicio aceptable.

Como era de esperarse, sus clientes acudieron nuevamente a las redes sociales a expresar su sentir.

$5 por un dia completo Damn @Sprint_PR 🙄 — •AlbiiT• (@Allbi7) April 27, 2017

@Sprint_PR 3 días sin servicio ni data. Me transfieren a OpenMobile sin avisar y piensan arreglarlo así? #SprintFail pic.twitter.com/MVDMGW1hUO — JiR Photo Design (@Jorge_Ignacio) April 27, 2017

@marceloclaure @Sprint_PR @sprint 5 entire dollars. Gosh what In tarnation will they do with that kind of money? Maybe finally buy a home or even a Ferrari 🤔#Sprintlife — Desert Dabstronaut (@AZDabstronaut) April 27, 2017

Otros recibieron la noticia con satisfacción.

Sprint envió un texto que está descontando $5 por el día que no tuvimos servicio 🤗 — ámbar nicole• (@ambarr_nicOle) April 27, 2017

@marceloclaure @Sprint_PR @sprint Gracias, es bueno ver que tienen la iniciativa y que uno no tuve que llamar para pedirlo. — Jorge L. Marrero (@AwayyPr) April 27, 2017

Tal vez para algunos, $5 no suene a mucho dinero. Pero esa parece ser la cantidad estándar que ofrecen las compañías ante situaciones similares.

A principios de junio de 2016, la empresa Cricket, que pertenece a y opera mediante la red de AT&T, sufrió una avería que se extendió por 14 horas. De igual forma, la compañía compensó a sus clientes con un crédito de $5.

Todo este lío fue causado, según indicó Sprint, porque otra compañía cortó un cable de fibra óptica que hace funcionar su red.

¡Atención a todos nuestros clientes! pic.twitter.com/arSmdA5g0D — Sprint Puerto Rico (@Sprint_PR) April 25, 2017

¿UN SOLO CABLE PARA TODA UNA RED?

Aunque aún no hay un comunicado oficial, parece ser que el servicio ha sido normalizado ya que las quejas en las redes sociales han disminuido considerablemente.

Esto nos lleva a comentar acerca de la raíz del problema: el cable que cortaron.

Ese “cable” realmente no es cualquier cable. Según Sprint, el cable que cortaron es de fibra óptica, y aunque sea uno solo, dentro de este pueden ubicarse sobre 250 fibras individuales, cada una capaz de transportar enormes cantidades de datos.

Generalmente, las compañías que dependen de la fibra óptica para “transportar” datos desde, por ejemplo, una oficina central (que en el caso de Sprint está ubicada en la Carretera 865 en la ciudad de Bayamón) hasta puntos de presencia (“POP”, por sus siglas en inglés) que a su vez se conectan con las células o grupos de antena que proveen el servicio, han diseñado sus operaciones para incluir lo que se conoce como redundancia.

Este término se usa para explicar el cómo una operación cuenta con varios elementos secundarios de respaldo en caso de que el primario falle. En otras palabras, tener dos o más cables por si acaso el principal falla.

Es entonces que nos preguntamos: ¿cómo es posible que una empresa como Sprint, que lleva operando su red inalámbrica desde 2001, solo cuente con un cable para operar su servicio? Llegamos a esta conclusión porque Sprint no ha indicado oficial ni extraoficialmente que hubo fallas secundarias. Por tanto, deducimos que solo cuentan con un cable de fibra óptica para llevar a cabo sus operaciones.

¿Es esto suficiente?

Nos comunicamos con Sprint para permitirles que respondieran acerca de lo aquí expuesto, y la empresa respondió a nuestro pedido con detalles de lo que causó la avería, incluyendo el hecho de que no fue uno sino DOS los cables que fueron cortados.

Dicha respuesta en exclusiva a Tecnético es reproducida a continuación:

Sprint sí tiene establecida redundancia de red. El primer corte de fibra en la red de otra empresa tuvo cero impacto en los clientes debido a nuestro backup. Sprint sí tiene establecida redundancia de red. El primer corte de fibra en la red de otra empresa tuvo cero impacto en los clientes debido a nuestro backup. Cuando un segundo corte de fibra tomó lugar en una localización distinta horas más tarde el mismo día, nuestro backup fue entonces impactado junto a nuestros clientes. Este fue un incidente fuera de lo común y definitivamente lamentable y reiteramos nuestras disculpas a los clientes por la interrupción de servicio. — Yolanda Torres-Cuesta, portavoz de Sprint Puerto Rico

Ante estos nuevos detalles obtenidos en exclusiva, no hay duda de que lo ocurrido fue una situación inusual. Una cosa es que te deshabiliten un brazo de de un golpe, y otro es que te dejen sin ambas extremidades, y eso es lo que le pasó a Sprint. El corte de ambos cables le dejó sin opciones para operar, y es ahí donde ocurre la falla que afectó a sus clientes.

¿CUANTO TARDA ARREGLAR UN CABLE CORTADO DE FIBRA ÓPTICA?

Manejar el corte de un cable de fibra óptica no es un asunto sencillo. Dos, ni hablar.

Como mencionamos anteriormente, un cable de este tipo consiste de decenas y hasta cientos de “sub-cables” o filamentos de fibra óptica protegidos por capas de plástico, y en algunos casos, metal.

En 2014, más de 20,000 clientes de la empresa Comcast se quedaron sin servicio luego de que tras cortarlos, más de 200 pies de múltiples cables de fibra óptica fueran hurtados en las áreas de Arlington y Marysville en el estado de Washington, USA, según reportó la estación de TV Fox Q13.

Según una de nuestras fuentes en la industria de las telecomunicaciones en Puerto Rico, cada “empalme” o reparación de una fibra requiere de aproximadamente 10 minutos. Por ende, y si todo sale bien, el reparar un cable de, por ejemplo, 300 fibras, requeriría de aproximadamente 50 horas (2.08 días).

A juzgar por la duración de la avería, podemos intuir que el cable que le cortaron a Sprint (y que la empresa alega fue otra compañía) tuvo que haber sido de más de 90 fibras. Ahora que sabemos que fueron dos cables, es razonable concluir que el esfuerzo para reconectar el sistema tuvo que haber sido monumental.

Toda esta situación levanta varias interrogantes: ¿cual empresa fue responsable por los cortes? ¿Qué hará Sprint para evitar que sus clientes en Puerto Rico e Islas Vírgenes vuelvan a experimentar otro fallo en su servicio?

Sprint eligió no contestar estas preguntas. Solo esperamos que la empresa responsable por el corte se prepare para compensar jugosamente a Sprint, y que establezcan mecanismos para que esto definitivamente no vuelva a ocurrir.