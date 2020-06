Read more

Resulta muy indignante que se traten las direcciones IP de muchos de los ISP en Puerto Rico como si no perteneciera a los Estados Unidos. Al presente recibimos dirección IP por parte de ARIN y no por LACNIC. Las universidades en particular se ven afectadas al momento de procesar ayudas a veteranos y militares activos, debido a que el DoD y sus subcontratistas filtran contenido que no origine en IP registrados en Estados Unidos, obligando el uso de VPNs para poder completar el trámite. Igualmente ocurre con otros servicios de empresas que mientras se puede hacer por vía telefónica, no es posible hacerlo por Internet.