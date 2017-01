Los cientos de miles de clientes de Banco Popular de Puerto Rico que no han podido registrar sus tarjetas Visa ATH (también conocidas como “Visa Débito” o “ATH Internacional”) en los sistemas Android Pay y/o Samsung Pay pronto podrán estar, si así lo desean, en la onda tecnológica de los pagos móviles.

Tecnético obtuvo evidencia de que esta institución bancaria ya se encuentra dando los toques finales para que este tipo de tarjetas puedan ser utilizadas tanto con Android Pay como con Samsung Pay, sistemas que permiten el utilizar celulares compatibles para reemplazar el pago mediante tarjeta en comercios y que fueron lanzados en Puerto Rico por Banco Popular en 2016. Desde ese entonces, estos sistemas solo pueden utilizarse con tarjetas de crédito bonafide emitidas por Popular.

ANUNCIO

La evidencia consiste en un documento legal que se requiere sea aceptado una vez se provea al app, ya sea Samsung Pay o Android Pay, los detalles de la tarjeta de Banco Popular a ser registrada, ya sea en Android Pay o en Samsung Pay.

Hasta recientemente, el que documento mostrado durante la registración era uno genérico provisto por Google, en el cual se indicaba que aunque el banco emisor de dicha tarjeta aún no era una institución oficialmente registrada, Google o Samsung habrían de emitir un número de tarjeta “virtual” que habría de permitir entonces el uso de la tarjeta en estos sistemas. Pero como el sistema bancario de Puerto Rico no opera en un estado de la unión, el proceso de establecer dicho número virtual no se podía completar, imposibilitando la registración de la tarjeta. Un documento similar también aparecía durante el proceso de registro en Samsung Pay.

Ahora, al momento de intentar registrar una tarjeta, el documento legal de Google y Bancorp ha sido reemplazado por uno generado por Banco Popular. El texto inicial es en inglés, seguido por una traducción al español.

Servicio de “Mobile Wallets”

Los siguientes terminos y condiciones aplican cuando usted elige añadir su tarjeta de débito elegible ATH Internacional Visa­® (la “Tarjeta”) de Banco Popular de Puerto Rico a un servicio de billetera digital (“Wallet”)…

De igual forma, Samsung Pay presenta exactamente el mismo documento digital al momento de la registración. Cabe señalar que Samsung Pay solo está disponible en dispositivos fabricados por Samsung, y su ventaja es que se puede utilizar en comercios que no cuenten con el equipo especial requerido para sistemas como Android Pay y Apple Pay, entre otros.

La existencia de esta documentación es indicador de que la parte legal de permitir que estos sistemas de pago móvil trabajen con tarjetas de débito emitidas por Popular está ya completada, y que es poco lo que falta para que esto se pueda llevar a cabo.

POPULAR LO CONFIRMA

Nos comunicamos con Banco Popular, y mediante un portavoz confirmó a Tecnético las labores para que estas tarjetas puedan funcionar.

“En efecto, estamos trabajando la integración de las ATH Internacional en mobile wallets”, dijo a Tecnético Gabriela Maldonado, oficial corporativo de comunicaciones de Popular. Sin embargo, Maldonado declinó indicar una fecha de lanzamiento, limitándose a mencionar que “aún están en proceso”.