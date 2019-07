En la internet abundan un montón de aplicaciones que prometen delatar todo lo que una persona hace mediante su teléfono. De estas he hablado en infinidad de ocasiones tanto en radio como en televisión ya que muchas veces nos han preguntado cómo rastrear a tu pareja.

Durante esas oportunidades, uno de los datos que más interesa a la “pareja agraviada” es el dónde y cuando. Es decir, el lugar donde estuvo junto al día y hora.

Esto me puso a pensar, y es entonces que tras “atar cabos”, determiné una forma muy fácil de poder rastrear a tu pareja (o a cualquier persona) que tenga un teléfono con Google Maps instalado y acceder dicha información remotamente en una computadora, tablet o celular.

¿Cuán efectivo es este método? Es extremadamente efectivo, y más aún si la persona a rastrear no usa Google Maps y en vez prefiere Waze, Apple Maps o cualquier otra aplicación similar a Google Maps.

Si tienes todos los requerimientos listos y en orden, el proceso de configuración del teléfono que usarás para rastrear a tu pareja no deberá tomarte más de 5 minutos.

Pero antes…una nota aclaratoria:

los abogados de Tecnetico.com, que por alguna razón que encuentro incomprensible el que se jacten de que no duermen, nos piden que te digamos que, dependiendo de donde vivas, es posible que las instrucciones aquí presentadas puede que no sean del todo legal, por lo que te advertimos que antes de proceder debes consultar un abogado. Tecnético, sus empresas afiliadas, directivos, personal y anunciantes no se hacen responsables por las consecuencias de la información brindada.