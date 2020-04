Apple hizo realidad el miércoles el deseo de todo aquel que necesite tener un iPhone que sea último modelo, pero sin tener que gastar mucho.

Se trata del iPhone SE, y si el nombre te suena conocido es porque la empresa, hace ya unos años atrás (2016), había lanzado un modelo de iPhone de nombre similar. Pero el iPhone SE que se está lanzando en 2020, justo en medio de la pandemia global causada por el COVID-19, no es un relanzamiento del modelo anterior.

En este nuevo iPhone SE, cuyo precio comienza en US$399 con 64gb de memoria, encontrarás dos características que son muy importantes para un móvil a este precio: rapidez y sofisticación en su sistema de cámara.

LA RAPIDEZ

En cuanto a la rapidez, el iPhone SE 2020 integra el procesador A13 Bionic, que Apple cataloga como el más rápido disponible para teléfonos celulares. Este es el mismo chip que es responsable del hecho de que, consistentemente, el iPhone 11 y sus variantes supere en desempeño hasta al mas formidable móvil con Android en todas las pruebas de desempeño (“benchmarks”) habidas y por haber.

Es a este procesador al que también Apple le adjudica una “gran duración de batería” en el iPhone SE, comparable con la del iPhone 8. En otras palabras, Apple logró que en un teléfono con batería más pequeña (el nuevo iPhone SE), esta dure lo mismo que en un teléfono con batería más grande (la del iPhone 8). Dicho sea de paso, este integra carga inalámbrica para su batería de tipo “Qi-certified”, permitiendo que alcance de 0 a 50% de capacidad en 30 minutos.

LA CÁMARA

En cuanto a la cámara, no podemos comparar este nuevo iPhone con, por ejemplo, cualquiera de los iPhone 11 o su equivalente competencia en el lado de Android ya que el iPhone SE está equipado con un solo lente. Sin embargo, Apple dice que cuando se trata de teléfonos con un solo lente en su sistema de cámara, el iPhone SE es el mejor.

La razón por la cual Apple dice esto es por precisamente lo que señalamos en la parte del desempeño: el procesador A13 Bionic.

En el iPhone SE, las fotos y videos que tomes son procesadas de forma tal que lo que captó el lente sea evaluado por software integrado en el A13 Bionic, y en cuestión de nada, produzca una mejor versión de la imagen que el lente por si solo podría capturar. Eso se llama “computational photography”, y es la tecnología que ha hecho que por fin podamos dejar atrás el argumento de que una cámara es mejor que la otra porque tiene más megapixeles.

Gracias a esto, el iPhone SE es capaz de ofrecer al usuario los famosos modos de fotografía ofrecidos en otros modelos iPhone más caros. Estos son “Portrait” (con sus 6 efectos de iluminación), control de profundidad (lo que difumina el trasfondo en una foto) y HDR (“High Dynamic Range”).

En cuanto a vídeo, el iPhone SE es capaz de grabar video en resolución 4K a 60 cuadros por segundo (30 cuadros por segundo con HDR activado). Una vez grabado, el video puede ser editado en el mismo teléfono gracias al procesador A13 Bionic y a las herramientas incluidas en el sistema operativo iOS 13.

LAS DIFERENCIAS

Los dos primeros aspectos que comunican lo diferente que es este nuevo iPhone SE de los demás modelos actuales son su pantalla y diseño externo. Empecemos con lo segundo, primero.

Al no tener los sensores que Apple integró en el iPhone X y 11 (llamado “TrueDepth Camera“), el modelo SE no ofrece la función de Face ID. En vez, este marca el retorno triunfal de Touch ID, el lector de huellas dactilares integrado en el también-de-regreso botón de “Home”.

Por delante y por detrás, no cabe duda de que este nos recuerda mucho al iPhone 8.

Si el diseño exterior no te dice que esto no es un iPhone “de los de ahora”, entonces su tamaño de pantalla, de solo 4.7 pulgadas, debe de convencerte. Otro aspecto de esta es que no es del tipo OLED (como la del iPhone 11 Pro y 11 Pro Max). Apple le llama “Retina HD”, y es de la misma resolución y calidad existente en el iPhone 6, 6S, 7 y 8, así que si las pantallas de esos teléfonos te gustaron, entonces la del iPhone SE no te va a decepcionar.

CONECTIVIDAD Y MÁS

Como de seguro habrás deducido, Apple no habría de escoger este modelo de iPhone para lanzar su primer teléfono con 5G.

Lo que sí tiene el iPhone SE es, aparte de compatibilidad con las redes 4G LTE de AT&T, Claro, Sprint, T-Mobile y Verizon, la más moderna conectividad inalámbrica de tipo Bluetooth y Wi-Fi, específicamente su modalidad más avanzada, Wi-Fi 6. También hay que mencionar que este iPhone integra capacidad para “dual SIM”, lo que permite que puedas tener dos números de teléfono en el mismo iPhone.

Por último, este no tiene conector de audífonos convencional, y es resistente a la humedad gracias a su designación IP67.

DISPONIBILIDAD

El iPhone SE estará disponible para pre-orden a partir del viernes, 17 de abril, con disponibilidad general empezando el viernes, 24 de abril.

Podrás escogerlo en blanco, negro y “(PRODUCT)RED” en capacidades de 64gb ($399), 128gb ($449) y 256gb ($549).

Si deseas realizar un “trade-in”, Apple te puede ofrecer hasta $500 al cambiar tu iPhone existente. Más en Apple.com/iphone-se