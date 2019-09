La invitación para solicitar la tarjeta de crédito de Apple llamada “Apple Card” comenzó a llegar a cientos de miles de usuarios de iPhone en Agosto pasado.

Tan pronto nos enteramos, pedimos a nuestra audiencia en Twitter y Facebook que nos indicaran si algún residente de Puerto Rico recibió la invitación y así saber si Apple (o más bien, Goldman Sachs, que es el banco que la emite) está aprobando a residentes de Puerto Rico.

¿Recibiste una invitación para solicitar la tarjeta de Apple? Nos gustaría comunicarnos contigo.

Para mi no fue sorpresa el que residentes de Puerto Rico recibieran la invitación, ya que no hay impedimento alguno para que estos soliciten tarjetas de crédito de bancos en los Estados Unidos continentales (tal y como lo había dicho en el episodio “Los nuevos servicios ‘plus’ de Apple” de nuestro podcast Decodificando).

Para nuestra sorpresa, las respuestas no solo comenzaron a llegar inmediatamente, sino que continuaron llegando casi una semana después de nuestra solicitud. Residentes de San Sebastián, Carolina, Mayagüez y Guaynabo, entre otros.

Sin embargo, la experiencia de quienes la solicitaron fue mixta.

Algunos fueron aprobados, pero solo si ingresaban una dirección de Estados Unidos luego de la aprobación. Otros no tuvieron que hacer esto.

A algunos les pidió una identificación, y al presentar la licencia de Puerto Rico (fuera RealID o no), el sistema no les permitió completar el proceso. Cabe señalar que Puerto Rico no es el único estado/territorio que ha completado la conversión a RealID. Aún quedan varios estados cuyos residentes no cuentan con tarjetas de identificación (licencia de conducir) formato RealID.

APPLE CONTESTA

Luego de “tomar el pulso” de lo que está pasando en Puerto Rico con las solicitudes al Apple Card, contactamos a Apple para pedirles una respuesta acerca de la inconsistencia en la experiencia que residentes de la isla estaban experimentando.

Les indicamos acerca de los problemas con las identificaciones (sean RealID o no) y el hecho de que algunos solicitantes tuvieron que cambiar su dirección postal a una en Estados Unidos continentales para poder recibir la tarjeta física, entre otras movidas, y prometieron investigar más al respecto. Y lo prometido fue cumplido.

Un portavoz de Apple nos comunicó vía correo electrónico lo siguiente:

Sobre el Apple Card…ya debe estar todo normalizado para tarjetahabientes en Puerto Rico. — Portavoz de Apple

Y en efecto así parece ser.

Xavier Pérez nos indicó vía email que de Goldman Sachs se comunicó por teléfono para indicarle que “tenían problemas con el carrero”, y para su sorpresa, FedEx llegó al día siguiente con un paquete, y en este, el Apple Card. Aquí las fotos que nos compartió:

Qué bueno que en esta ocasión hay un “final felíz”, y que todo aquel que viva en la isla del encanto que quiera tener (y cualifique para) el Apple Card, no enfrentará tropiezos por parte de Apple.

Así que, a comprar se ha dicho…¡pero con moderación!