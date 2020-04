“Para gustos, se hicieron los colores”, dice el famoso refrán.

Es entonces que si Tito El Bambino fuese un color, pues ahora mismo estaría en la lista “non-grata” de muchos.

Una petición en el sitio web Change.org publicada hoy reclama que la compañía de telefonía Claro cancele el concierto online del artista del género urbano Tito El Bambino pautado para el sábado, 18 de abril de 2020 a las 3:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

¿Por qué? Para los firmantes de esta petición, que ya sobrepasa las 5,000 firmas, este concierto “pretende torturar al mundo con una presentación de Tito El Bambino”, según texto que forma parte de esta.

“Si hay una palabra que describa al pueblo puertorriqueño es resiliencia. Pero a casi tres años de los huracanes Irma y María, el RickyRenucia, la Traición del Rey Charlie, los temblores del sur y el Covid-19 esta despiadada compañía pretende destruir la paz de nuestro país con esta amenaza a la salud mental de la isla”, establece la petición en Change.org.

No está claro cual es la meta establecida por David Vega, la persona que inició este movimiento. La meta que el sitio Change.org muestra al momento de publicar esta nota es de 7,500 firmas.

REACCIÓN DE CLARO PUERTO RICO

Al momento de publicar esta nota, desconocemos si Claro Puerto Rico está enterado de esta petición, que ha surgido a menos de 24 horas de publicar esta nota, y faltando dos días para la realización del evento.

Nos comunicamos con la empresa para una reacción, y si nos contestan, actualizaremos esta nota.

La realidad es que al este concierto ocurrir online, lo que significa que el que lo quiera ver, pues, lo vé, y el que no, pues no, no vemos cómo es que esto pudiera perturbar la paz de alguien, a menos que…

…si le añadimos a la situación la posibilidad de que múltiples personas con buenos sistemas de sonido, conexión a internet estable y ubicados en un lugar donde el sonido del concierto emitido por sus equipos llegue a los oidos de quienes no les interese escucharle, entonces podemos entender el que exista esta petición.

¿Responderá Claro Puerto Rico? ¿Cancelarán el concierto? “Ya veremos…”, dijo el ciego.