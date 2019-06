Por años hemos escuchado que cuando vamos a cambiar de modelo de teléfono celular, lo mejor que podemos hacer con el anterior es reciclarlo para evitar contaminar el medio ambiente.

De hecho, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas y su programa dedicado al monitoreo a nivel mundial de desechos electrónicos, en 2016 botamos a la basura casi 45 millones de toneladas métricas de esto. Si esto no te sorprende, te lo presentamos en libras: 99,208,017,983 (99 mil millones / 99 billones). Si usamos otra forma de visualizarlo, ese año botamos el equivalente 4,500 torres Eiffel. Es demasiada basura electrónica.

Y el pronóstico para el futuro no es nada agradable. Cifras de esta misma entidad indican que para 2021, la cantidad de desperdicios electrónicos aumente a 52.2 millones de toneladas métricas. ¡Esto es insostenible!

ANUNCIO

Lo trágico de todo esto es que muchas veces el equipo está en perfectas condiciones, y las razones para no seguirlo usando no necesariamente justifican su retiro. Muchas veces pensamos que al no ser nuestro daily driver o equipo de uso diario, este ya no sirve para más nada.

REUSAR ES MEJOR QUE RECICLAR

Sea como sea, ahora Samsung ha decidido demostrar lo contrario apoyando lo que sin duda es la mejor opción para el manejo de equipos viejos y que es mucho mejor que reciclarlos: ¡reusarlos!

Se trata del programa “Samsung Galaxy Upcycling“, un sitio web en el que un equipo de personas basado en la capital de Corea del Sur compartirá ideas sencillas (estilo “hazlo tú mismo”) para convertir tu celular antiguo en, por ejemplo, cámara de circuito cerrado, consola de juegos como pasatiempo para niños, dispositivo “Internet of Things” y muchas cosas más. Se trata de reutilizar sus capacidades para tareas distintas, diversas e innovadoras y así evitar que equipos que aún funcionan lleguen a los vertederos.

ANUNCIO

El sitio proporcionará toda la información relacionada a cambios que sean necesarios hacer al equipo, tanto en software como en hardware, para adaptarlos a aquellas nuevas tareas que tú les hayas asignado. Asimismo, el sitio web tendrá a la venta el hardware necesario para los proyectos sugeridos.

Samsung no indicó cuando el sitio web estará disponible al público. Por lo pronto, interesados pueden registrar su dirección de email para que se les avise una vez este sea lanzado.

¡UN SISTEMA DE VIGILANCIA PARA PECES!

Una de las ideas más creativas propuestas por Samsung como parte del programa es convertir un celular Galaxy en un sistema para el cuidado de peces.

Samsung propone que al adquirir en el sitio web de Upcycling unos sensores y todo el hardware necesario, es posible convertir un modelo de los celulares Galaxy considerado “viejo” en todo un sistema para monitorear el bienestar de los peces en una pecera. Esto incluye el poder alimentarlos, encender la luz del tanque y hasta verlos mediante una cámara, todo desde cualquier parte del mundo vía internet.

Esto hay que aplaudirlo. El reusar tecnología, al menos en la cultura del puertorriqueño y dependiendo del grupo demográfico, usualmente no se ve de la mejor manera, por estigmas socio-económicos, entre otros.

Sin embargo, es hora de aceptar que no siempre es necesario comprar lo último que salga al mercado, y que reusar todo lo que podamos es la mejor estrategia. Primero reusar, y si no se puede, entonces reciclar.

Y hablando de reusar, pues reusemos este vídeo de 2017 de Samsung para ver varias de las ideas que son parte del programa Upcycling para reusar equipos que se supone estén disponibles en su sitio web una vez sea lanzado. El video con los ejemplos fue grabado durante el evento para desarrolladores de software de ese año.