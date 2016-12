En 2012, un puñado de nosotros aquí en Tecnético tuvimos una idea: que existiera un programa semanal transmitido por radio en vivo donde la gente pudiera llamar por teléfono con sus problemas con la tecnología electrónica y que pudiésemos ayudarles a resolverlos al momento. No era una idea nueva per se, ya que en inglés y para el mercado estadounidense esto se lleva haciendo por muchísimos años.

Sin embargo, la realidad es que en Puerto Rico y muchos otros lugares donde se habla español, no había existido una producción como esta. Un “help desk” sobre tecnología electrónica…en español.

No tuvo que pasar mucho tiempo para que se viera el resultado. En Puerto Rico, el programa alcanzó en la encuestas Nielsen la posición #2 de la banda AM en su horario (personas 18+, radio AM) y la posición #3 en la banda FM. Este es un logro extraordinario, sabiendo que Puerto Rico es el mercado #13 de los Estados Unidos y es uno de los territorios con más estaciones de radio per cápita.

Luego de cuatro años de estar al aire, mudanza tanto de horario como de día y haberlo transmitido desde cinco ciudades alrededor del mundo (¡incluyendo por encima del círculo ártico!), el panorama de difusión de contenidos ha cambiado drásticamente.

Facebook, con su plataforma de transmisión en directo Facebook Live y su contraparte Periscope Pro, y estos dos sumados a YouTube Live han transformado totalmente la forma como el programa es distribuido y consumido, presentado un consistente crecimiento de audiencias que prefieren estos medios. Y con el recién anuncio de que ahora Facebook es compatible con el dispositivo Chromecast, el que sea posible ver nuestra emisión en cualquier televisor sin duda alguna redefine la experiencia de disfrutar contenido transmitido por la red.

ES TIEMPO DE CAMBIAR

Ante el innegable hecho de que la combinación de estas tres plataformas está liderando el crecimiento en alcance e interacción justo en las audiencias que auspiciadores como AT&T, Ford, JetBlue, Klipsch, Sony, Oriental Bank y otros buscan, y respondiendo a los cambios tecnológicos que en cuatro años han ocurrido, “¡Resuélveme Tecnético!” está listo para evolucionar a su próxima etapa: un nuevo día y hora de emisión, así como un cambio en los medios donde se emite.

Comenzando la segunda semana de noviembre, “¡Resuélveme Tecnético!” se emitirá en su nuevo día de emisión, miércoles, y en su nuevo horario, 8 P.M.

Bajo ese nuevo horario y en ese nuevo día, podrás sintonizarlo de las siguientes maneras:

CONTAMOS CONTIGO

Este cambio lo hicimos pensando en ti y como podemos servirte mejor, por lo que esperamos seguir contando con tu acostumbrado apoyo, ya que sin tus preguntas y dudas, “¡Resuélveme Tecnético!” sería otro programa más.

De igual forma, esperamos continuar creciendo contando con que, al momento que estemos al aire, lo compartas en tus redes para que así todo el mundo se entere que si se trata de resolver los problemas con la tecnología en tu vida, enterarte de lo más reciente y que debes saber y aprender de todo lo que la tecnología puede hacer por ti, podamos continuar diciéndole a todos: bienvenido a ¡Resuélveme Tecnético! ¿Cómo te resolvemos?