Uno de los grandes beneficios de tener un Microsoft Store a 15 minutos de donde vivo es el poder tener acceso fácil a lo nuevo de Microsoft sin tener que viajar y todo lo que esto conlleva, gracias a la bastante reciente práctica de Microsoft de que si anuncia algo, ese mismo día lo tiene para desmostración en sus tiendas.

No me mal interpretes, ADORO VIAJAR. Pero el no tener que maniobrar entre algunos periodistas de tecnología sangrones que no saben lo que es el civismo o medios de comunicación que piensan que el evento es solo para ellos es un gran alivio. GRACIAS MICROSOFT.

Por tanto, ese mismo día que el miembro más reciente de la familia Surface fue anunciado, tuve la oportunidad de probar de cerca la Surface Studio, computadora todo en uno que busca servir como punta de lanza de lo que yo cualifico como un esfuerzo por parte de Microsoft de lograr dos metas: que su línea de productos Surface adquiera la misma reputación de calidad, estilo y funcionamiento que los productos de Apple (y que de igual forma, paguen los precios que la gente paga por, por ejemplo, las Mac) y que esta gama premium no cause que los manufactureros de PC con Windows se molesten con Microsoft por, de repente, hacerles la competencia.

surface-studio-de-microsoft-6

La nueva Surface Studio de Microsoft (foto: Tecnético)

La nueva Surface Studio de Microsoft (foto: Tecnético)

La nueva Surface Studio de Microsoft (foto: Tecnético) ANUNCIO

La nueva Surface Studio de Microsoft (foto: Tecnético)

La nueva Surface Studio de Microsoft (foto: Tecnético)

La nueva Surface Studio de Microsoft (foto: Tecnético)

Así que, tras un cortísimo trayecto de 15 minutos en auto (disculpen amigos de Latinoamérica que aún no cuentan con un Microsoft Store cerca), allí nos aguardaba en un área apartada al público la flamante nueva Surface Studio, la cual viene con Windows 10 y el ya conocido lápiz “Surface Pen”. Desafortunadamente el accesorio más llamativo, el “Surface Dial” no había llegado junto a la Surface Studio.

Tras probarla por un rato de forma privada y que personal de la tienda nos explicara todos los detalles, era hora de sacarla a la tienda para que pudiésemos grabar el video que aquí presentamos.