Desde hace más de 25 años, Microsoft ha tenido una gran presencia en Puerto Rico: Microsoft Operations Puerto Rico en Humacao, al este de la isla, Microsoft Puerto Rico en Guaynabo, y más recientemente, Microsoft Store en San Juan (Plaza Las Américas).

Tras el paso del huracán María y la devastación causada en Puerto Rico, nos comunicamos con la empresa para conocer el estatus de su presencia en la isla y cómo responderán a la emergencia.

MICROSOFT RESPONDE

Mary Snapp, vice presidente corporativo y líder de Microsoft Philantrophies, envió a Tecnético mediante email una declaración oficial, y esta incluye el anuncio de una donación inicial de US$1 millón en efectivo, productos y servicios para apoyar la recuperación:

ANUNCIO

Aquellos en Puerto Rico y el Caribe han sido particularmente golpeados fuertemente por los dos huracanes que recientemente han devastado la región.

Estamos trabajando sin descanso para asistir a nuestros empleados en Puerto Rico, y para apoyar los esfuerzos de recuperación de la región dada la interrupción significativa de las comunicaciones y la transportación.

Como contribución inicial, la entidad Microsoft Philantrophies donará más de $1 millón, incluyendo donaciones en efectivo, pareo de fondos por empleados, así como tecnología y servicios para apoyar organizaciones sin fines de lucro y del sector público que están participando en los esfuerzos de respuesta y recuperación.

También estamos proveyendo llamadas gratuitas vía Skype hacia Puerto Rico, y estamos usando los sitios web y canales en las redes sociales de la compañía para apoyar los trabajos de recuperación realizados por la Cruz Roja, “Save The Children” y “World Vision”.

Those in Puerto Rico and the Caribbean have been particularly hard hit by the two hurricanes that recently devastated the region.

We are working tirelessly to assist our employees in Puerto Rico, and to support the region’s recovery efforts, given the significant disruption of communication and transportation.

As an initial contribution, Microsoft Philanthropies will donate more than $1 million, including cash grants, employee matching funds, and technology and services to support non-profit and public sector organizations participating in the response and recovery.

We are also providing free Skype calls into Puerto Rico, and are using the company’s websites and social media channels to support recovery work being done by the Red Cross, Save the Children and World Vision.”

ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL EN PUERTO RICO

Antes de recibir la declaración oficial, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Herbert Lewy, gerente general de Microsoft Puerto Rico. La oportunidad se dio entre reuniones con oficiales del gobierno en el Centro de Comando del Gobierno de Puerto Rico, establecido en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, como repuesta a la crisis creada por el huracán María.