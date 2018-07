Microsoft decidió sorprender a todos con el lanzamiento de la nueva Surface Go, la cual a todas luces busca competir con el iPad de Apple y las Chromebooks de Google en la guerra de dispositivos de computación portátiles que sean económicos.

Esta es la primera Surface con un precio sumamente bajo, algo que hasta la fecha no era parte de lo ofrecido por Microsoft ya que el precio del modelo Surface más económico rondaba en los US$799. Una gran diferencia.

Del nuevo modelo Surface Go Microsoft ofrece dos variantes, una con 64GB de memoria interna tipo eMMC (similar a una tarjeta SD) y 4GB de RAM y la otra con 128GB de memoria interna SSD (tipo disco duro) y 8GB de RAM. Ambas tienen el mismo procesador Intel Pentium Gold 4415 (conocido como “Kaby Lake”, que dicho sea de paso, no es la más reciente generación) y sus precios comienzan desde los $399.00 hasta $549.00, respectivamente. Siendo esto así, es evidente que Microsoft tuvo que optar por no escoger un modelo de procesador más reciente para poder ofrecer un modelo Surface a este precio. De todos modos es un procesador que ofrece un desempeño más que razonable.

Y hablando de desempeño, en la Surface GO la batería o pila pudiese llegar hasta 9 horas de uso continuo, según Microsoft.

Para estudiantes, el precio bajaría gracias a la oferta para militares y estudiantes ofrecida por Microsoft y que la ubicarían en $379.05 y $521.55 según el modelo de interés.

Lo mejor de la Surface Go es su pantalla. Normalmente, los dispositivos que comienzan desde los $199 hasta $500 no tienen una pantalla que podamos llamar buena, o por lo menos de alta definición.

Pero Microsoft decidió romper con esa “tradición” al implementar en una computadora de menos de $400 la tecnología PixelSense, las cuales son pantallas que Microsoft ha trabajado desde que lanzaron la primera Surface, brindando la mejor calidad de pantalla visto en el mercado (comparado con la Macbook Pro de Apple), en una pantalla de 10 pulgadas.

Luego de que Microsoft dijera que NO le pondría un puerto USB-C a las próximas versiones de Surface, la compañía sorprendió a todos cuando lanzaron la Surface Laptop con un puerto USB-C y ahora que se lo añadieron a la Surface Go. Aparte de ese puerto, la tableta cuenta con una conexión para audífonos (¡SÍ!) y puede leer tarjetas MicroSDXC (de capacidad extra o aumentada). También, sigue con su puerto de Surface para que puedes conectar el Surface Dock y otros accesorios de Surface. No se sabe si Microsoft lanzará una versión con LTE Advanced, como hicieron con la Surface Pro, versión 2018.

En cuanto a los accesorios que forman parte de la gama Surface y que son producidos por Microsoft, la empresa confirmó que tanto el Surface Pen (lápiz) y el Surface Dial (controlador rotativo Bluetooth) pueden en efecto ser utilizados por la Surface Go. La única desventaja del Dial es que no lo podrás utilizar en la pantalla de la tableta, sino por separado.

Las pre-órdenes ya comenzaron, y su disponibilidad general sera a partir del 2 de agosto del 2018.