Por meses se ha estado rumorando de que pronto vendría una nueva computadora portátil dentro de la gama Surface, que dicho sea de paso, ha dado prestigio y hasta ha superado en algunos aspectos la oferta actual de Apple, y que esta sería anunciada en el evento para desarrolladores Build, llevado a cabo hace unas semanas.

Sin embargo, Build se llevó a cabo, y no hubo anuncio alguno.

Pero el martes, en un evento en Shanghai, Microsoft reveló la llegada de lo que se considera el reemplazo a la Surface Pro 4, y esta vez llega con cambios importantes en su tecnología interna que prometen más velocidad, más duración de batería/pila y más versatilidad en su uso.

En vez de llamarla Surface Pro 5, Microsoft parece que ha decidido seguir la misma estrategia que ha decidido tener para Windows y descontinuar el uso de números para identificar modelos de sus computadoras. Llamada simplemente “Surface Pro”, esta mantiene el diseño, tamaño de pantalla y conector para adaptador de electricidad (“Surface connector”) de la Surface Pro 4, pero hasta ahí llega su parecido.

En la nueva Surface Pro, Microsoft ofrece la generación más reciente de procesadores Intel, específicamente la gama “Kaby Lake”, cuyo beneficio es ofrecer un desempeño 20% mayor. Esto significa que las aplicaciones serán más rápidas que en portátiles con la generación anterior de estos procesadores. Con este cambio, Microsoft se puede dar el lujo de anunciar que la duración de batería aumenta de hasta 9 horas en la Surface Pro 4 a la impresionante cantidad de hasta 13.5 horas en la nueva Surface Pro.

Otro detalle importante relacionado al “cerebro” de esta nueva portátil lo es el que está disponible con tres tipos distintos de procesadores: Core M3-7Y30 de 1 gigahertz (el más básico, perfecto para uso general), Core i5-7300U Kaby Lake (para aquellos que buscan un mejor desempeño) y Core i7-7660U Kaby Lake (para quienes necesitan tener la mayor velocidad y desempeño disponible en una portátil). De estos, los modelos con M3 e i5 no cuentan con abanico interno, haciendo que la operación de estas portátiles sea absolutamente silenciosa.

ANUNCIO

Nuevo en esta entrega más reciente de portátiles Surface es la inclusión de conectividad inalámbrica a internet vía LTE Advanced, en aquellos mercados donde esta tecnología de nueva generación esté disponible.

Si has visto el modelo de escritorio Surface Studio, te encantará el hecho de que el “stand” o soporte de la Surface Pro ha sido rediseñado para que esta ofrezca el mismo nivel de inclinación de la Studio (Microsoft le llama “Studio Mode”), facilitando el que se pueda inclinar a un ángulo que facilite escribir y dibujar. Otro detalle a destacar de su aspecto físico en comparación con modelos anteriores (que no te darás cuenta si no te lo dicen) es que las esquinas son más curvas y las cámaras no están tan expuestas a la superficie.

En comparación con el modelo anterior, el peso y las dimensiones de la nueva Surface Pro presentan pequeñas mejoras, haciéndola solo una poco más liviana y delgada.

Con esta nueva generación de portátiles Surface Pro, Microsoft ha decidido no incluir con la compra el Surface Pen. La razón, según Microsoft, es que entienden que es posible que muchos usuarios que adquieran la nueva Surface Pro estén haciendo “upgrade” y por ende, ya tengan un Surface Pen. Yo difiero.

Pienso que el no incluir este accesorio permite a Microsoft una de dos cosas (o tal vez las dos): mantener el precio similar al modelo que remplaza, o aumentar su margen de ganancias. Necesitaban una excusa para hacerlo y con este nuevo modelo se presentó la oportunidad perfecta.

Microsoft también aprovechó la oportunidad para mejorar la sensitividad del Surface Pen, aumentando de 1,024 a 4,096 niveles de sensitividad que detectan cuanto estás presionando el lápiz en la pantalla, perfecto para artistas y diseñadores que buscan la mayor precisión posible. Este tiene un costo de $100.

Continuando con el tema de los accesorios, Microsoft también presentó teclados rediseñados (le llaman “Signature Type”). Igual que el modelo anterior para la Surface Pro 4, estos están cubiertos con la tela marca Alcántara (la misma que cubre el teclado de la recién anunciada Surface Laptop). Estarán disponibles en colores Platinum, Burgundy y Cobalt Blue a un costo de $159, mientras que el teclado básico (llamado Type Cover) está disponible a $129. Cabe notar que de todos los modelos Surface Pro, el único que incluye un Type Cover de fábrica es el modelo Surface Pro con procesador i7.

Para finalizar, el innovador control Surface Dial, lanzado originalmente con la Surface Studio, ahora es compatible con la Surface Pro.

La nueva Surface Pro puede pre-ordenarse a partir de hoy para entrega y disponibilidad general a partir del 15 de junio.

MODELOS DE LA NUEVA SURFACE PRO

Pro US$ 799 Procesador Core m3 1.0 gHz

4gb de RAM

128gb almacenamiento SSD

Tarjeta de gráficos Intel HD Graphics 615 Pro i5 US$ 999 Procesador Core i5 2.6 gHz

4gb de RAM

128gb almacenamiento SSD

Tarjeta de gráficos Intel HD Graphics 620 Pro i5 US$ 1,299 Procesador Core i5 2.6 gHz

8gb de RAM

256gb almacenamiento SSD

Tarjeta de gráficos Intel HD Graphics 620