Se rumoró que en septiembre, Apple iba a lanzar versiones actualizadas de Macbook Pro, Macbook Air, Macbook, iMac y su Mac Mini, pero no fue así.

Apple se adelantó y presentó un nuevo modelo de la Macbook Pro, edición 2018, con cambios tales como un procesador de Intel ultima generación, mas memoria de almacenamiento (y también de tipo RAM), un circuito interno de seguridad con la habilidad de hablar con Siri, la adición de la pantalla Retina con “True Tone” y un teclado más silencioso.

Empecemos con el procesador. Se trata del nuevo Intel Core i9, con 2.9 GHz y 6 núcleos, lo que se espera permita que la Mac logre cumplir con facilidad las tareas más complicadas para una computadora de su tipo.

Nos llamó la atención que Apple destacara una configuración en particular cuyo costo es capaz de asustar hasta al más valiente.

Esta tendrá tiene un costo de US$6,699, cantidad de dinero con la que no mucha gente cuenta. Pero si su costo no es suficiente como para sorpenderte, más aún lo es el que no puedes hacerle cambios a su memoria interna ni al RAM. Aún así no es una Mac cualquiera, ya que en esta configuración en particular, está equipada con el procesador más reciente de Intel, un total de 32GB de RAM y 4TB de memoria de almacenamiento!

Pero ahora regresemos a las novedades.

Apple no juega con sus estándares de seguridad, brindándonos un nuevo circuito (disponible solamente en Macbooks con Touch ID) e incorpora la activación del asistente inteligente de Apple con tan solo decirle “Hey Siri”, tal y como ocurre en los modelos de iPhone 6S en adelante. Un cambio ciertamente bienvenido para quienes el uso de dicho asistente es cosa de todos los días.

¿La mejor parte de esto? Las nuevas Macbooks tiene la pantalla Retina con True Tone, la tecnología que se encuentra en los iPhone 8, 8 Plus y iPhone X de Apple, la cual permite controlar los colores de la pantalla con un sensor que esta ubicado frente a la misma, sin tener que cambiar la configuración de tu telefóno o PC.

EL TECLADO EN LA NUEVA MACBOOK PRO

Desde que en el 2016, Apple lanzó la nueva versión de la Macbook Pro, siempre hubo una queja por parte de los usuarios (aparte de los puertos): el teclado. De hecho, en un caso reciente, sucedió que algunos usarios reportaron problemas al ingresar algunas letras.

Pero hace unos meses, Apple emitió un comunicado dejando saber qué cambiarían bajo garantía los teclados que presenten este problema. Ahora lanzaron con estas nuevas laptops Macbook Pro una nueva versión del teclado que aparenta ser mas silencioso, y según ellos, estará libre de los problemas que plagaron las versiones anteriores.

Estos nuevos modelos de Macbook Pro de Apple ya están a la venta en los lugares habituales tanto en línea como en tiendas autorizadas.