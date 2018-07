El asunto este de los algoritmos y las “recomendaciones” que resultan del análisis que estos hacen de las cosas que hacemos en internet es un arma de doble filo.

Por un lado es buenísmo porque nos ayudan a encontrar contenidos (vídeos, etc.) que probablemente jamás conoceríamos de su existencia.

Pero cuando alguien usa nuestro teléfono y empieza a buscar cosas que son de su interés y no del nuestro, el algoritmo se vuelve un problema porque empiezan a aparecer “sugerencias” que en el mejor de los casos es una simple inconveniencia, y en el peor podría causar interrogantes en parejas, familia, amistades, etc. Si eres de los que se acuerda lo embarazoso que resultaba a veces mostrar el “history” del navegador de internet, sabrás exactamente a lo que me refiero.

ANUNCIO

Esto es bastante común y evidente en YouTube. ¿Quién no le ha prestado su celular a un hijo o sobrino, tan solo para encontrar el historial de videos lleno de vídeos de One Direction, el más reciente grupo de K-Pop o uno de los ilustres influencers que existen en la tierra online de los vídeos? ¿Y qué tal cuando un amigo tuyo, medio tomado, decide buscar videos de cuestionable contenido.

Todo eso se queda contigo en el historial, te guste o no.

Afortunadamente, alguien en YouTube se dio cuenta de esto y movió las fichas para que en la versión más reciente de YouTube para Android ofreciera un modo de uso en el cual las búsquedas que se hagan y los vídeos que se reproduzcan no se queden registrados bajo tu cuenta.

ACTIVA EL NUEVO MODO INCOGNITO EN YOUTUBE

Activar este nuevo modo “incognito” (similar a Chrome y, en otros navegadores, equivalente al modo “privado”) es muy fácil. Solo tienes que tocar tu foto (o el círculo con la silueta, para aquellos que aún no le regalan a Google el cómo lucen) y en el menú que aparece, selecciona “Turn on Incognito” (Activar el modo incognito).

Sabrás que estás en modo incognito por un mensaje en la parte inferior de la pantalla y el ícono de unos anteojos con sombrero en vez de tu foto o silueta, el mismo que aparece en Chrome cuando activas esta misma función, en la parte superior.

Ahora podrás, sin temor alguno, prestar tu teléfono a quien sea para que busque y vea sus videos favoritos, siempre y cuando pongas a YouTube en modo incognito antes de entregárselo, y que estos no se queden grabados para luego hacer inservibles las recomendaciones de YouTube, o peor aún, hacerte pasar un mal rato.