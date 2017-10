[…] ¿Sin internet y pagando por una suscripción digital? Esto es lo que debes hacer […]

Netflix, Spotify, Hulu, HBO GO y Starz son algunos de los servicios de suscripción digital que muchos de los puertorriqueños usan diariamente para ver televisión, vídeos, música y más mediante la tecnología “streaming”.

Pero ante la situación actual, donde el huracán María destrozó la infraestructura de telecomunicaciones de Puerto Rico y muy pocos tienen acceso a internet, ¿de qué vale estar suscrito a estos servicios si no los puedes usar?

CONSEJOS

Es por esto que presentamos varias recomendaciones para que no sigas pagando por esa suscripción digital que, sea por mucho o poco tiempo, no puedes usar:

Si encuentras un lugar con acceso a internet, utiliza la función para descargar la música, shows o películas del servicio por el cual pagas, según sea el caso, para poder disfrutarlas luego de no tener conectividad y al menos así puedes usar el servicio por el cual estás pagando

Contactar a la empresa proveedora dejándole saber la situación en la que te encuentras – de esta forma puedes explorar opciones que te permitan reducir o detener el pago por la suscripción

– de esta forma puedes explorar opciones que te permitan reducir o detener el pago por la suscripción Desactiva o cancela temporalmente tu suscripción – a continuación instrucciones específicas de los servicios más populares en Puerto Rico: Hulu Plus Tiene la opción de pausar el servicio por un término máximo de 12 semanas. Importante: la pausa entrará en efecto en el próximo ciclo de facturación.Para activarlo, ve a http://hulu.com/account y busca “tu cuenta” en la parte derecha de la pantalla. Ahí encontrarás la opción de poner en “hold” (pausa) tu cuenta.Más detalles sobre lo que conlleva el poner en pausa tu cuenta de Hulu aquí: https://helpsurvey.hulu.com/articles/20181106 HBO Go Existen varias opciones para cancelar, que puedes encontrar en el siguiente enlace según la platafoma que hayas utilizado o uses actualmente para ver este contenido. Pandora El sitio web de la empresa solo indica cómo cancelar la suscripción y cómo restablecerla si no ha pasado mucho tiempo de la cancelación. Hemos contactado a Pandora para que nos provea información oficial al respecto. Tan pronto la recibamos, actualizaremos este artículo. Netflix Con ellos no puedes “pausar” la suscripción. La única opción que existe es cancelar el servicio, y volver a suscribirte cuando ya estés listo para poder seguir pagándolo.Cuando llegue ese momento, idealmente dentro de 10 meses de haber cancelado para que encuentres tu récord y listado de videos intacto, deberás utilizar la misma dirección de email que usaste originalmente. Una información que aún nos falta de confirmar es si cuando reactives tu membresía dentro del período límite de 10 meses, la mensualidad a pagar es el precio original cuando te suscribiste y no el precio que al momento de reactivar esté vigente.Actualizaremos esta nota una vez recibamos confirmación de Netflix al respecto. Spotify Puedes cancelar tu suscripción sin problema ninguno, y al hacerlo, pasarías al tipo de cuenta libre de costo. Cuando estés listo para retomar el pago mensual, solo tienes que escogerlo en el app.Un dato importante es que cuando te cambias a la opción pagada, todas las canciones que habías descargado para escuchar sin conexión deberás volver a descargarlas. Starz Cancelación de este servicio se hace directamente a través de Starz o su proveedor de cable. No hay reembolso pero la empresa abre la puerta a considerar varias circunstancias.



¿Estás registrado en algunas de estos servicios? Comparte con nosotros qué has tenido que hacer para no pagar por la suscripción digital que no recibes.

Contribuyó a este artículo José Hernández Falcón.