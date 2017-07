¿Has escuchado este refrán?

No sé si existe un equivalente en inglés, pero si existiera tanto para la niña de 11 años de la cual les voy a contar como a sus padres, creo que les caería como anillo al dedo.

Esta es la historia de una niña malcriada, con una boca que hay que lavársela con el jabón más fuerte que exista (¡por lo mal hablada!) y unos padres que han decidido ignorar totalmente tanto lo que su hija hace en internet como los consejos que MIL VECES se han dicho cuando se trata de tener una computadora en el hogar. Todo esto desembocó en una incomodísima situación que hoy están pagando caro. Bien caro.

Antes de continuar, quiero advertir que de aquí en adelante el tema toma un giro apropiado solamente para adultos por el uso de lenguaje fuerte y la inclusión de vídeos con palabras soeces.

Fanática de un grupo musical de tipo emo llamado “Blood On The Dance Floor” y con el nombre de usuario Jessi Slaughter, esta se buscó (¡y encontró!) la furia de la internet al dar demasiada información en línea y entrar en provocaciones totalmente inapropriadas para una niña de su edad.

Participante activa de un sitio de chateo tanto escrito como en vídeo llamado Stickam, Jessi se dedicó a dar y mostrar demasiada información.

ANUNCIO

Es entonces que un sitio llamado StickyDrama aparentemente la empató sexualmente a principios de este mes con el cantante de la banda, de nombre Dahvie Vanity. Cuando StickyDrama se comunicó con ella para pedirle una reacción, esta contestó: “gtfo (“get the fuck out” o vete al carajo) dahvie y yo no existimos, sólo soy una fan”. Es entonces que la situación se calienta ya que el sitio terminó diciendo: “Si Dahvie fuera un pedófilo, por qué habría de escogerla! Si no es porque ella es una ramera!”

Oh, oh. Tal parece que la Jessi no es “santo de la devoción” de algunos por ahí.

Es entonces que el vídeo empiezan a tomar protagonismo cuando Jessi decide grabar uno en el que se defiende ante lo que ella llama “haters” (personas a quien no les cae bien o que la odian) hablandoles malo y amenazándolos. Y miren que “tronco” de amenaza:

“Si no puedes dejar de odiarme, sabes qué? Te voy a meter una glock (pistola) en la boca y voy a hacer nieve helada (“slushy”, “frío frío”, “piragüa”) de tu cerebro”.

¿Una niña de once años hablando de que va a usar una pistola para matar a una persona y hasta haciendo con la mano la figura de una pistola? Ojalá y eso fuera lo único.

Así es. Se pone peor.

“Si me odias, ¡mámame mi pene que no existe! ¡Mámamelo! “Ojalá se te pegue el SIDA y te mueras!”

No quiero seguir citándola porque la combinación de coraje e indignación con el dolor de mi alma de ver una niña tan podrida me marean.

Vean el vídeo. Son cuatro minutos y treinta y seis segundos de “¿qué rayos está pasando en este mundo?”.

Si ella pensó que esto no iba a tener consecuencias, se equivocó “mitad a mitad”, como decía mi mamá.

Alguien lo vió y decidió publicarlo en tal vez el peor lugar en la internet que se pueda publicar algo tuyo. No se trata de Facebook, MySpace ni nada por el estilo. Se trata del foro /b/en el sitio 4chan.org., y a su vez en un microblog llamado Tumblr.

De Tumblr no voy a hablar. Ahora, de 4chan.org sí, aunque te confieso es difícil de describir.

4chan.org es equivalente a esta área en la ciudad que se sabe que si no eres valiente, bajo ninguna circunstancia por allí debes pasar. Es un colectivo en el que todo se vale, TODO, y es un “sálvese quien pueda”. Pero cuando identifican un objetivo o enemigo en común…

Es entonces que hace sentido el refrán que usé como título a esta entrada: “no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir”.

Jessi grabó el vídeo que anteriormente les mostré amenazando a sus “haters”. Llamó al diablo.

Un montón de gente (que, para propósitos ilustrativos llamaremos “la internet”) no tuvo compasión ninguna y dirigieron sus cañones hacia Jessi.

No tan sólo se dedicaron a decirle a Jessi lo que hasta ese momento parecía indecible, sino que hicieron evidente las razones por la cual no se debe poner tanta información en la red.

La gente en /b/ empezó a colocar en línea su nombre real, número de teléfono, dirección y enlaces a todas sus cuentas en redes sociales. Sus cuentas en Facebook y MySpace fueron llenadas de “spam”, ordenaron que pizzas les fueran entregadas en su casa, y hasta se consideró enviar mujeres de la calle a su casa. Se ensañaron tanto con ella, que alguien hasta llamó a su casa haciéndose pasar por la policia para decirle a su mamá que Jessi estaba envuelta en la desaparición de un adulto con el cual ella supuestamente había mantenido comunicación.

“ME HAN ARRUINADO LA VIDA”

Luego de esto, y a juzgar por el vídeo a continuación, la situacion se puso color de hormiga brava debido a que el acoso pasó de ser virtual a real. O sea, bien real. Vean el vídeo que ella colocó hecha llanto (con la participación estelar de un padre “furioso” y una madre “sin ton ni son”) luego de que “vió venir al diablo”.

NOTA DEL EDITOR: 2:20 p.m. – el vídeo fue sacado esta mañana de YouTube. Estamos en la búsqueda de una copia del mismo para reemplazarlo.

ACTUALIZACIÓN – 2:33 p.m. – hemos conseguido una copia y además hemos añadido un segundo vídeo con contenido adicional.



Luego de ver esto, muchas preguntas y cuestionamientos vienen a la mente.

1) ¿qué demonios hace una niña (OBVIAMENTE sin supervisión alguna) metida en chat rooms, y lo que es peor, chat rooms con vídeo?

2) ¿qué razón hay para que una niña tenga una cuenta en YouTube y ponga vídeos de ella, nuevamente, sin supervisión de sus padres?

3) ¿por qué demonios dejan vestir a esa niña con ropa que permite que se vea su sostén? ¡Por el amor de Dios, es una niña de 11 años! Y es obvio que no lo digo por mi, sino por los pedófilos enfermos que están en la red y que frecuentan los sitios en línea que estén llenos de jóvenes.

4) ¿alguien me puede decir por qué la computadora está en el cuarto de ella y no en un lugar de la casa donde todo el mundo pueda ver lo que está haciendo como más de mil veces se le ha aconsejado a los padres?

5) Si esto está pasando, ¿por qué demonios siguen dejando que su hija continúe conectándose a internet? Soy yo y arranco “de raíz” la línea de conexión. Se acabó la internet hasta que no aprenda cómo usarlo responsablemente.

Es bajo estas circunstancias que nacen los “memes” en internet.

Ahora resulta ser que gente muy creativa han tomado el vídeo que acabo de mencionar y han creado versiones, reacciones, “remezclas” y variaciones con música de tan desafortunado y triste incidente. Vean:

Y otra:

Esto no tiene nada de gracioso.

Padres y madres que están leyendo esto: que la historia real de Jessi sirva de advertencia a lo que el lado obscuro de la internet puede hacer.

Supervisen a sus hijos. Pregúntenles qué están haciendo en línea. Conozcan los sitios que visitan y sus nombre de usuario y contraseñas.

Si no lo quieren hacer por el bien de la sociedad, háganlo por la simple y sencilla razón de que sus hijos no crezcan siendo unos infelices.