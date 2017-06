Si has vivido en Puerto Rico desde mediados de los años 90, recordarás que lo que hoy conocemos como Claro se llamaba para ese entonces Puerto Rico Telephone Company (PRTC) y era propiedad del gobierno. Muchas personas se referían a PRTC simplemente como “la telefónica”.

Es entonces que a principios de la década esta fue vendida a la multinacional GTE. Múltiples movidas de negocio dieron paso a que de GTE se formara lo que luego se conoció como Verizon Communications.

Aunque Verizon efectivamente era la dueña de PRTC, la marca Verizon sólo se introdujo para los servicios de comunicación inalámbrica o celular y nunca para la parte de telefonía convencional. ¿Por qué? No está del todo claro, pero varias personas me han asegurado que la razón por la cual nunca la marca PRTC fue cambiada a Verizon (como sucedió con Codetel en República Dominicana) es porque esta área o división de PRTC no llegó a cumplir con los estándares mínimos de servicio y calidad requeridos para llamarse Verizon.

En 2007, Verizon decidió “tirar la toalla” al vender PRTC a América Móvil, propiedad del multi-multi-multi millonario Carlos Slim. Es a raíz de esta transacción que llega la marca Claro a Puerto Rico. A pesar de esto, es importante decir que Verizon no abandonó del todo el mercado de Puerto Rico, ya que cuentan con una oficina en el área de Miramar dedicada a atender diversos tipos de negocios que no son dirigidos al consumidor particular y sí a negocios y empresas.

A prácticamente seis años de que Verizon se fuera de Puerto Rico, son muchas las personas que ante la más mínima posibilidad de que regrese Verizon a Puerto Rico se emocionan y han expresado a viva voz el porqué les gustaría que dicha empresa regresara a Puerto Rico.

Es entonces que queremos preguntar si, en efecto, Puerto Rico preferiría la presencia de Verizon versus la de Claro.

Participa en la pregunta de esta semana y dinos cual empresa prefieres: ¿Claro o Verizon?