Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de reseñar uno de los primeros “cases” para el iPhone 5 con batería integrada, el Juice Pack Helium de Mophie. Justo cuando el Helium salió al mercado, el Juice Pack Air fue anunciado. El Juice Pack Air tiene una batería integrada de 1700 mAh, a diferencia del Helium que tiene una batería de 1500 mAh. El Air provee hasta 100% extra de batería, mientras que el Helium provee un 80% extra.

Desde que hice la reseña del Helium, el mismo va a donde yo voy, proveyendo energía a mi iPhone cuando más lo necesito. Pero durante la pasada semana tuve la oportunidad de utilizar el Air mientras cubría CTIA en Las Vegas. He aquí algunas de mis impresiones sobre el Juice Pack Air.

Las diferencias entre el Air y el Helium no solo tienen que ver con la capacidad de la batería, sino también con el diseño. A pesar de ambos tener un diseño similar, el Air es más ligero que el Helium y no es tan grueso, algo raro ya que el Air tiene una batería con más capacidad.

El diseño del Air resuelve algunos problemas que encontré con el Helium y es que el diseño del Air cubre los botones del volumen, del botón de encendido y el “switch” de silencio. Esto es importante ya que, no solo protege estas áreas de caídas, sino que también evita la entrada de polvo a estas áreas.

Pero un problema que si encontré tiene que ver con el “switch” que va encima del “switch” de silencio. En ocasiones este se desalineaba al subirlo y no funcionaba como debía ser. Pero una vez te acostumbras a como es que se mueve el “switch”, no tendrás problemas.

En cuanto a la batería integrada en el Air, la misma no decepciona. Pude descargar mi iPhone hasta 10% y cargarlo efectivamente hasta 95%. Hay que tomar en consideración que cargar la batería del iPhone desde 80% hasta 100% toma más energía y tiempo que cargarlo hasta 80%; esto es así con cualquier cargador. Así que si quieres tomar la mayor ventaja posible, recomiendo que comiences a cargar el iPhone una vez llegue a 20%.

No olvidemos que el Air sigue siendo un “case” y que el mismo provee para protección. Accidentalmente dejé caer mi iPhone dos veces y el mismo no se hizo nada. Incluso el Juice Pack Air permaneció intacto, sin ralladuras y golpes.

Me siento más cómodo en el diario con el Air al proveer la energía que necesita mi iPhone durante el día. La batería de 1700 mAh provee cierta tranquilidad, aunque no me molestaría la batería de 2100mAh que provee el Juice Pack Plus, pero por el momento me conformo con este.

Para más información como precio, colores y disponibilidad, pueden visitar la página de Mophie.

Fotos: Gustavo Franceschini – Tecnetico.com