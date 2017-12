¿Buenas noticias? No.

Buenísimas noticias para quienes han estado esperando que alguna de las tiendas Best Buy en Puerto Rico vuelva a abrir sus puertas luego del devastador paso del huracán María.

Aparte de las cosas terribles que María causó en vida y propiedad de los puertorriqueños, el ciclón causó graves daños a las tiendas Best Buy, que luego del cierre de Tiger Direct, Radio Shack y GameStop se han convertido en la única tienda especializada en tecnología electrónica en la isla.

Es entonces que, al pasar las semanas luego del fatídico 20 de septiembre y tras nuestro reporte al respecto, muchas personas nos preguntaron si, en efecto, estas volverían a abrir.

Afortunadamente Best Buy nos confirmó que sí, que volverían a abrir, pero que lo harían luego de que se encargaran del bienestar de sus empleados, cosa que quedó evidenciada en un emotivo video.

Así las cosas, y luego de que Best Buy confirmara en exclusiva a Tecnético que abrirá nuevamente las puertas de al menos una de sus tiendas, que resultó ser la de San Juan, al lado de Plaza Las Américas en Hato Rey, ya la empresa le ha puesto fecha al esperado evento.

Es entonces que podemos confirmar la buenísima noticia de que Best Buy San Juan abrirá sus puertas este próximo 15 de diciembre de 2017. Al momento Best Buy no informó la hora de apertura, pero ya les pedimos la información y tan pronto la tengamos actualizaremos esta nota.