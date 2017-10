Best Buy, la única cadena nacional de tiendas de electrónica que queda en existencia, y la única con presencia en Puerto Rico, ha permanecido en silencio acerca del estado de sus tiendas.

La empresa tiene un total de tres tiendas ubicadas en San Juan (Hato Rey), Carolina (Plaza Carolina) y Bayamón (Plaza Río Hondo). Las de San Juan y Carolina están en la primera y segunda posición de la lista de tiendas con el mejor desempeño dentro de toda la cadena, según reportamos en octubre de 2016.

Intentamos obtener una reacción por parte de la oficina central de Best Buy en Minnesota, y también de Davian Altamiranda, gerente de distrito. Sin embargo, ambas gestiones resultaron infructuosas.

EL EFECTO DE “MARÍA” EN LA PLANTA FÍSICA DE BEST BUY

Al no poder obtener una reacción oficial de la compañía, nos trasladamos a las areas donde ubican las tiendas para realizar una inspección visual. No obstante, un oficial de seguridad apostado en la entrada nos indicó que se estaba realizando una reunión de los empleados y que la tienda no reanudará sus operaciones hasta nuevo aviso.

Una vez nos identificamos como prensa, pudimos acceder el área dentro del estacionamiento. Fue entonces que pudimos divisar a una gran cantidad de personas, algunos con uniforme de Best Buy, reunidos allí. Una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato nos indicó que la empresa los citó para una reunión y entregarles su cheque de nómina.

La ubicación de Bayamón, en el centro comercial Plaza Río Hondo, aparanta no haber sufrido daños, de acuerdo a una observación a distancia, la única que pudimos realizar ya que no se nos permitió acercarnos.

Sin embargo, el caso de la tienda de Plaza Carolina fue más dramático.

El diseño de la fachada de la tienda, que está presente en casi todas de las más de 1,500 tiendas en todo Estados Unidos, Puerto Rico y México, quedó completamente destrozado por el huracán María.