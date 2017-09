[…] Presidente de Apple se expresa sobre la catástrofe en Puerto Rico causada por el huracán María […]

Tim Cook, principal oficial ejecutivo de Apple, emitió un tweet temprano a media tarde del viernes expresando su simpatía por Puerto Rico y la situación que enfrenta tras el paso por la isla del poderoso huracán María.

El ejecutivo, al mando de una de las empresas más poderosas del mundo, expresó que “nuestros corazones están con Puerto Rico. La Isla del Encanto se levantará nuevamente”. Acto seguido, exhortó a que sus seguidores se unan a ellos (Apple) para apoyar los esfuerzos de recuperación que se están realizando para aliviar el sufrimiento que este fenómeno atmosférico ha causado en la población de todo el Caribe.

Our hearts are with Puerto Rico. La Isla del Encanto🇵🇷 will rise again. Please join us in supporting relief efforts: https://t.co/QLBMFOjaDG

— Tim Cook (@tim_cook) September 29, 2017