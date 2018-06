Luego de que la tienda de equipos electrónicos y tecnología Best Buy localizada en Hato rey reabriera sus puertas tras el paso del huracán María, la empresa se mantuvo en silencio en relación a la suerte de sus otras dos localizaciones en la isla.

El silencio parece haberse terminado ya que la empresa activó su página de ofertas de empleo (“careers”) para ofrecer puestos de trabajo tanto en la tienda de Bayamón (que tan reciente como 2016 fue nombrada la tienda de mejor desempeño de todo Estados Unidos) como la de Plaza Carolina.

Hay trabajo en Best Buy

Al momento de redactar esta nota, la multinacional de venta de tecnología para el consumidor tiene en la lista 31 puestos que incluye ventas, servicio al cliente y técnicos para su división de reparación e instalación Geek Squad.

ANUNCIO

Ambas tiendas fueron fuertemente afectadas por el huracán, siendo la de Plaza Carolina la que aparenta haber sufrido el mayor de los destrozos. En esta última, el huracán prácticamente destruyó su fachada.

Pero Best Buy de este centro comercial no fue la única tienda seriamente afectada. Aún varias tiendas de ese centro comercial, ubicado a unos 15 minutos del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, no han abierto sus puertas debido a lo extenso del daño causado por el poderoso fenómeno atmosférico.

La tienda de Hato Rey abrió sus puertas el 15 de diciembre de 2017.

Contactamos a las oficinas corporativas de Best Buy al respecto. Si recibimos respuesta, acutalizaremos esta nota con la información que nos provean.