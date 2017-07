EXCLUSIVO La próxima versión del sistema operativo que hace funcionar tu iPhone y tu iPad estará llegando para septiembre, y con iOS 11, Apple trae algo nuevo que le dará una funcionalidad adicional a estos equipos.

Se trata de la capacidad de poder realizar transferencias de dinero de persona a persona, y si te suena parecido a PayPal, Venmo y tantas otras compañías ya establecidas en esta área particular del sector bancario, no te equivocas. Sin duda alguna, esta nueva funcionalidad va a poner a Apple en competencia directa con estas empresas y es otra alternativa más al uso de efectivo.

¿Cómo es que esto hará que Apple Pay finalmente llegue a la isla del encanto? Sigue leyendo.

LO NUEVO EN iOS 11

Según se desprende de lo explicado por Apple en el evento WWDC llevado a cabo en junio 2017, dicha funcionalidad envuelve a Apple Pay, específicamente una nueva funcionalidad dentro de esta llamada Apple Pay Cash, y también a iMessage. Y es por medio de esta que podrás de forma súper fácil y asistido por la inteligencia artificial, pasar los $28 que te toca a quien pagó de la cena de anoche, los $75 del servicio realizado por el plomero, o los $10 de lo que me pagaron cuando fui al cine.

Funciona así: tienes una conversación en iMessage, alguien menciona la cena de anoche y te acuerdas que le debes $28 al que se encargó de la cuenta. Todo lo que tienes que hacer es escribir $28 y listo. iMessage automáticamente te presentará una gráfica de una “tarjeta” (que más bien luce similar a una tarjeta de regalo) por ese valor. Lo autorizas mediante tu huella dactilar y listo. Acabas de enviar $28.

Ese dinero que acabas de enviar será depositado al instante en una tarjeta nueva dentro de Apple Pay llamada Apple Pay Cash, la cual puede ser utilizada como cualquier otra tarjeta registrada en Apple Pay para realizar pagos en comercios.

ANUNCIO

Si has usado PayPal, Google Wallet, Venmo y hasta ATH Móvil, te sentirás como en casa, porque aunque el procedimiento es un tanto distinto, el resultado es el mismo: dinero transferido al instante.

Los pagos de persona a persona y Apple Pay Cash funcionan en el iPhone SE y del 6 en adelante, iPad Pro, iPad 5ta. generación, iPad Air 2, iPad Mini 3 en adelante y, por supuesto, en el Apple Watch.

EL GOBIERNO Y EL DINERO

Aunque ya sabemos cómo es que van a funcionar los pagos de persona a persona en dispositivos Apple, la realidad es que esta funcionalidad no puede activarse y ya. Antes, es necesario realizar varios procesos para que la actividad de manejo de dinero quede debidamente registrada en el gobierno.

Se comienza en muchos casos con la reservación del nombre que llevará el servicio, y que muchas veces resulta ser el nombre de una empresa afiliada creada únicamente para realizar este tipo de actividad comercial. Ejemplos: PayPal opera bajo su propio nombre, pero lo que conocemos como Google Wallet está registrada como Google Payments, Inc., Microsoft Pay bajo Microsoft Payments, Inc. y así sucesivamente.

Todos estos procesos terminan generando permisos y licencias, y esto toma su tiempo, razón por la cual las empresas que ofrecen este tipo de servicio a veces tardan en iniciarlo por toda la permisología que envuelve, o prefieren anunciarlo cuando ya todo está en orden con el Gobierno.

Así que contrario al montón de funcionalidades nuevas en iOS 11, que ya vienen listas para usarse con la actualización a iOS 11, el enviar dinero de persona a persona no es simplemente “prende y arranca”. Requiere la realización de pasos, y todo comienza dando el primero, que es…

PASO 1: COMPLETADO

Como iOS 11 estará disponible a partir de septiembre de 2017, es razonable pensar que Apple, habiendo ya revelado que va a ofrecer la realización de pagos de persona a persona en esta nueva versión de su sistema operativo, debe estar por empezar o ya empezó el proceso de registrar dicha actividad con el gobierno…

…y eso fue exactamente lo que descubrimos.

Tecnético confirmó en primicia que Apple inició en junio pasado los pasos para registrar la entidad corporativa para manejar los pagos de persona a persona, el mismo proceso que PayPal, Google, Microsoft, Amazon, AirBnB y tantas otras han tenido que realizar. Este primer paso consiste en reservar el nombre, y la empresa ya obtuvo dicha reservación en más de 40 estados. ¿El nombre?

Apple Payments Inc.

Como es sabido, Apple Pay ya está disponible en todos esos estados (los que no aparecen en la lista es por que hubo problemas accediendo el registro al momento de redactar esta nota o que por otras razones, la registración no es necesaria o aún no se ha hecho). Siendo esto así, a Apple se la hará muy fácil el establecer la infraestructura legal necesaria para ofrecer el nuevo servicio.

PRÓXIMO PASO

Es entonces que llegamos a Puerto Rico. ¿Qué hay con la isla del encanto?

¿Habrá por fin algo de atención por parte de Apple a Puerto Rico?

¿Pasará algo?

No, no pasará.

Ya está pasando, y es de GRAN envergadura.

Nos complace enormemente reportar lo que creemos son buenas noticias.

Apple ha registrado el nombre “Apple Payments Inc.” en el Departamento de Estado de Puerto Rico, con el número -790745.

Es por esta razón que estamos confiados y nos atrevemos a pronosticar que, si no hay ningún contratiempo con los trámites que faltan por realizar y que incluyen registrarse como compañía de transferencias monetarias con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) o que el gobierno busque “no hacerlo difícil sino imposible”, Puerto Rico estará incluido en el lanzamiento de los servicios de pagos de persona a persona.

Pero no nos detenemos ahí.

A ese pronóstico añadimos, nuevamente haciendo la salvedad mencionada anteriormente, que 2017 será el año en que Apple Pay estará disponible de forma oficial en la isla.

Sí, sabemos que hay gente que lo tiene funcionando y que hay tiendas que lo aceptan, pero quienes lo tienen es porque poseen una tarjeta de crédito/débito emitida por un banco de uno de los 50 estados. Al momento, ningún banco local ha podido ofrecer Apple Pay porque Apple hasta ahora no lo ha hecho posible.

Pero esto está por cambiar, y el hecho de que Apple está haciendo en Puerto Rico lo mismo que hizo ya en más de 40 estados es prueba de ello.

Ahora bien, en el asunto de que Apple Pay esté disponible en Puerto Rico hay otro aspecto que hay que tomar en consideración: ¿están los bancos en Puerto Rico listos para implementar Apple Pay? Una fuente cercana a la industria bancaria de la isla nos dijo que no solo están listos. Están súper listos. Todo es cuestión de que Apple diga que sí.

Una vez Apple distribuya la versión final de iOS 11 y con esta, la funcionalidad de pagos de persona a persona, además de coordinar con el/los bancos en Puerto Rico, y siempre y cuando el gobierno no se esfuerce por impedirlo, Apple Pay estará por fin disponible en Puerto Rico.

Por fin.

Por fin.