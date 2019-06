A tan solo poco más de un mes de haberla inaugurada, la nueva tienda estudio de AT&T localizada en Miramar ha sido vandalizada.

Este tipo de tienda es un nuevo concepto creado por AT&T que se aleja de las tiendas grandes tradicionales que la empresa comúnmente establece en centros comerciales. En vez, las tiendas estudio buscan servir las necesidades de centros urbanos donde áreas residenciales, centros de trabajo y lugares recreacionales convergen.

Otra de las metas de este nuevo concepto es servir como punto de encuentro para que pequeños comerciantes participen de charlas y otras actividades que también benefician a los comercios pequeños cercanos a la tienda estudio. La de Miramar es la primera de seis con las que AT&T planifica finalizar el año.

De acuerdo a la querella #2019-1-266-3625, la tienda solo sufrió la rotura de uno de los cristales de la fachada.

El periodista José Maldonado se encontraba en el área justo en el momento cuando la policía llegó a atender la situación y compartió la foto que presentamos a continuación en Facebook.

Contactamos a Karixia Ortíz Serrano, directora de prensa del Departamento de Seguridad Pública, para confirmar la información y obtener más detalles. Ortíz Serrano nos indicó que la querella no indica robo de mercancía ni daños o percances adicionales.

ADELANTE CON LOS PLANES

Por su parte, AT&T confirmó a Tecnético que sus planes para las tiendas estudio sigue viento en popa.

La empresa ya abrió dos tiendas estudio adicionales, ubicadas en Hato Rey y Juncos. “Continuamos con nuestros planes de abrir las otras tres tiendas en los próximos dos meses”, dijo a Tecnético Kelly Starling, portavoz de AT&T, vía email.

Como dije en una nota reciente, me gusta mucho el concepto de las tiendas estudio. Me alegra saber que ya son tres las localidades bajo este concepto. Tal parece que este incidente no detendrá a AT&T en su intento por hacer algo diferente, y de paso, apoyar a los comercios ubicados fuera de grandes centros comerciales.