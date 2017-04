La competencia sigue causando que las compañías de telefonía móvil mejoren lo que ofrecen a sus clientes.

AT&T anunció temprano el miércoles que clientes existentes y nuevos del plan AT&T Unlimited Plus podrán acceder HBO sin costo adicional a partir del 6 de abril. Además de suscribirse al plan AT&T Unlimited Plus, clientes que también sean suscriptores al servicio de televisión por paga DirecTV podrán sintonizar HBO en sus televisores sin pagar adicional por ello, como probablemente es el caso de muchos actualmente.

“Nuestros clientes quieren entretenimiento inalámbrico a su gusto, y nosotros los vamos a complacer”, señaló David Christopher, principal oficial de mercadeo del grupo de entretenimiento de AT&T. “Ahora incluimos HBO cuando un cliente tiene AT&T Unlimited Plus – dándoles acceso ilimitado a ‘Game of Thrones’, ‘Silicon Valley’, ‘VEEP’ y más”, dijo Christopher.

ANUNCIO

Además, clientes del anteriormente mencionado plan de datos ilimitados recibirán un crédito de US$25 a la cuenta de los servicios DirecTV, DirecTV Now o U-verse siempre y cuando mantengan este plan en su cuenta.

Con este crédito, por ejemplo, el costo del paquete de TV por paga DirecTV Select se reduce a $25, mientras que el acceso en línea a DirecTV por medio del app DirecTV Now podría reducirse a unos $10 mensuales, lo que convierte a esta oferta en una “sin precedentes en el mercado”, según indicó AT&T.

DETALLES

AT&T ofreció detalles específicos de los beneficios que ahora ofrecen y qué tipo de cliente se beneficiará:

suscriptores actuales de los servicios de TV por paga de AT&T (DirecTV, DirecTV Now o U-verse) que tengan el plan Unlimited Plus de AT&T recibirán HBO sin costo adicional a su factura mensual

quienes estén suscritos a cualquiera de los servicios de TV por paga antes mencionados pero no a HBO y a la vez tiene el plan Unlimited Plus podrán sintonizar HBO en sus televisores sin costo adicional

aún si no estás suscrito a ningún servicio de TV por paga de AT&T, podrás acceder HBO por medio de los apps DirecTV Now o HBO Go sin costo adicional con solo tener el plan Unlimited Plus de AT&T

…Y AHORA, LA NO TAN BUENA NOTICIA (PARA PUERTO RICO)

Si vives en Puerto Rico, no le voy a dar mucha vuelta a la no tan agradable tarea de decirte que, lamentablemente, este tremendo beneficio no está disponible en Puerto Rico.

No quisimos publicar esta noticia hasta que no estuviésemos seguros de si el acceso gratuito a HBO para clientes del plan “AT&T Unlimited Plus” aplicara a los clientes de AT&T en Puerto Rico, y luego de varias comunicaciones con un portavoz de la empresa, lo confirmamos.

¿Cual es el tranque? Te lo explicamos.

Todo se reduce a que para que HBO pueda ser accedido online, tiene que ser mediante la aplicación DirecTV Now o HBO Go. Esto no es problema para quienes residen en Estados Unidos, ya que el app DirecTV Now está diseñado para y funciona en dicho mercado. Pero en Puerto Rico, la operación de DirecTV responde a Latinoamérica, y debido a esto, DirecTV Now no está disponible/no funciona en la Isla.

“Bueno pero HBO Go SÍ funciona en Puerto Rico”, te imagino diciendo.

Sí, funciona. Pero cuando vas a proveer las credenciales para poder utilizarlo sin costo como parte de los beneficios provistos por AT&T, la única forma de poder entrar es identificándose como cliente de DirecTV Now, y como ya sabemos de que DirecTV Now NO está disponible en Puerto Rico, pues hasta ahí llega la historia.

¿Por qué pasa esto? Sencillo de explicar: DirecTV en Puerto Rico está bajo la operación de Latinoamérica de DirecTV, que sí es propiedad de AT&T, pero por distintas razones que me gustaría explicar pero no lo haré para no extender demasiado esta nota, esta operación no necesariamente implementa todo lo que su contraparte de Estados Unidos hace.

Es entonces que los suscriptores de AT&T y DirecTV en Puerto Rico se ven en este penoso predicamento.

En pocas palabras, cero HBO gratis para clientes de AT&T que no estén suscritos a DirecTV en Puerto Rico.

Sobre este particular contactamos a AT&T. Sin embargo, en estos momentos no ofrecen ninguna alternativa para compensar por el hecho de que ese tremendo bono que representa el no tener que pagar $18 mensuales y, por supuesto, el costo que representa el estar suscrito a televisión por paga.

Ojalá y hagan algo, porque así las cosas, es lógico concluir que los clientes de AT&T en Puerto Rico realmente no salen bien parados en este negocio.

NOTA DEL EDITOR: se corrigió el texto para aclarar que, en efecto, suscriptores de DirecTV en Puerto Rico sí cuentan con el servicio gratuito de HBO al ser suscriptores del plan Unlimited Plus de AT&T.