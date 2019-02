El 5G apenas está empezando a llegar, y los profundos cambios que trae ya se están empezando a sentir…hasta en los televisores.

La Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC, por sus siglas en inglés) anunció el lunes el inicio de operaciones de un centro de llamadas dedicado especialmente a ayudar a la audiencia de TV por antena a volver a escanear (rescaneo) los canales de televisión. Este opera con fondos asignados por el Congreso de EE.UU. para estos fines en 2018.

La razón por la cual la gente de repente perderá la señal de sus canales favoritos por antena (no los de cable TV ni los de satélite) es porque estos están en proceso de ser “mudados” de frecuencia. En Puerto Rico, diez canales tendrán que cambiar de frecuencia de transmisión. Entre estos están las emisoras del pueblo de Puerto Rico (canal 6), el canal 40 (Sistema Ana G. Méndez), y WAPA TV en Ponce.

En específico, se trata de que las frecuencias que hasta ahora los canales han usado se reusarán para que, por estas, se pueda transmitir la quinta generación (5G) de telefonía celular. Es por esto que hay que “mudar” los canales a otras frecuencias, y los aparatos de TV hay que “actualizar” (mediante el rescaneo o “rescanear”) la “dirección” (frecuencia de transmisión) de estos. Este proceso de “mudanza” comenzó ya y continuará hasta julio de 2020 y será el período en el que el servicio de la FCC estará disponible.

“Como televidente de transmisiones abiertas, sé que a veces los consumidores necesitan ayuda adicional para volver a escanear [los canales de] televisión, cuando las estaciones de transmisión abierta agregan canales o cambian de frecuencia”, dijo Jean Kiddoo, quien dirige el Auction Task Force (grupo de trabajo dedicado a la subasta de espectro). “Por eso es tan importante poner a disposición de los televidentes información en internet, y asistencia telefónica como la que otorga la línea de ayuda al consumidor durante esta transición de las televisoras de transmisión abierta”, terminó diciendo.

Los televidentes pueden contactarse con el centro de llamadas gratuitamente, marcando 1-888-CALLFCC (1-888-225-5322) y presionando “6” para hablar con un representante del centro de ayuda al consumidor. Los funcionarios del centro de llamadas están disponibles de 8:00 a.m. a 1:00 a.m. (en horario del Este de Estados Unidos, 9:00 a.m. a 2:00 a.m. en Puerto Rico) los siete días de la semana.

TODO CAMBIA PARA QUEDARSE IGUAL

Según la FCC, la cantidad de canales de televisión disponibles para los consumidores seguirá siendo la misma, pero los cambios de frecuencia afectarán la recepción de los canales que se reciben mediante antena. En otras palabras: si tu ves televisión mediante un TV que está conectado a una antena, necesitarás volver a escanear (“rescanear” o actualizar) tu televisor cada vez que una estación de televisión local cambie de frecuencia para que no dejes de recibirlo.

Según la agencia, las estaciones de televisión efectuarán anuncios públicos sobre dichos cambios por lo menos con 30 días de anticipación.

Si quieres saber más sobre la transición de la televisión de transmisión abierta y el escaneo, visite www.fcc.gov/TVrescan, donde se incluye un enlace a un mapa interactivo que te permitirá ingresar tu dirección y ver el calendario de cambio de frecuencias para la mayoría de los canales de televisión locales. También hay un enlace a un documento en PDF para ayudar con el proceso de rescaneo.