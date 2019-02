Si alguna vez me has escuchado diciendo que la tecnología nunca dejará de impresionarme, no te equivocas.

Quienes como yo nacimos sin discapacidad alguna, a veces olvidamos que la tecnología también tiene que satisfacer las necesidades de aquellos que sí tienen alguna necesidad especial.

En Puerto Rico, la población con discapacidad auditiva es muchas veces ignorada o vejada. Ocasionalmente en uno que otro programa de televisión ponen a un intérprete de lenguaje de señas o emplean “closed captioning” (subtítulos). Pero si somos honestos, tenemos que aceptar que es más la excepción que la regla.

Afortunadamente, la tecnología no se detiene por nada y por nadie, para bien o para mal, y en este caso, para mucho bien.

LA NUBE NOS COMUNICARÁ

Google ha lanzado una versión experimental de un app para Android llamado “Live Transcribe” para que personas como yo, que no sabemos lenguaje de señas, tengamos el privilegio de interactuar con personas sordas y no hagamos el vergonzoso papelón de no saber cómo comunicarnos.

Desarrollada con el envolvimiento directo de la Universidad de Gallaudet, considerada la institución educativa para personas sordas de mayor autoridad en el mundo. Ellos ayudaron a Google a diseñar y validar que “Live Transcribe” satisfaga la necesidad de la comunidad sorda.

ANUNCIO

“Live Scribe” captura mediante el o los micrófonos de un celular Android el sonido de alguien hablando y lo transcribe a la pantalla, permitiendo que se establezca comunicación entre alguien que no sabe el lenguaje de señas y una persona sorda.

Este funciona mediante un sistema de reconocimiento automático de voz gestionado en la nube, y tengo que decir que es impresionante la rapidez con la cual este funciona. Las palabras aparecen en la pantalla casi tan rápido como son dichas. Es imposible no sorprenderse de lo rápido que lo hace.

Tuvimos la oportunidad de probar la versión aún no disponible al público de “Live Transcribe” y, bueno, solo mira el video:

Conoce más sobre Dimitri Kanevsky, un científico de investigación que ha trabajado en tecnología para reconocimiento de voz y comunicaciones por más de 30 años que fue la chispa que encendió lo necesario para que “Live Transcribe” se hoy toda una realidad.

PERO…¡HAY MÁS!

Además de “Live Transcribe”, Google también anunció un app para mejorar la claridad del sonido para personas con dificultades auditivas.

De nombre “Sound Amplifier”, este filtra, mejora y amplifica el sonido ambiental procesándolo para aumentar los sonidos más tenues a la vez que no aumenta el volumen de aquellos sonidos que ya de por sí son altos.

El app permite un amplio rango de ajustes para personalizarlo según las necesidades del individuo.

“Sound Amplifier” ya está disponible en el Play Store. Sin embargo, este solo funciona en teléfonos Android con la versión de Android 9 (“Pie”). Aquellos que posean un celular Pixel 3 de Google lo encontrarán preinstalado.