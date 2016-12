A principios de 2016 escribí sobre cómo en un futuro no muy lejano (25 años, para ser exacto), a los seres humanos se les prohibiría conducir automóviles.

El por qué de esta predicción es una larga historia que te invito a leer, pero con lo que le acaba de suceder a Hans Noordsij en Holanda con su Tesla, estoy seriamente pensando reducir ese término de tiempo.

Dos segundos antes de que ocurriera un aparatoso accidente en la carretera A2, una de las principales vías de rodaje en ese país que conecta a la capital con la ciudad de Utrecht y por donde transitaba Noordsij y su familia, los sensores y radares a bordo del Tesla concluyeron que algo iba a pasar, y así fue.

Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR

— Hans Noordsij (@HansNoordsij) December 27, 2016