Si el silencio no es tu amigo, la música hoy no fluye como en otras ocasiones para ayudar a concentrarte en lo que estás haciendo y hay otros ruidos a tu alrededor que simplemente te están haciendo la vida cuadritos, te tengo una excelente alternativa. Y digo que es excelente, porque eso mismo me estaba pasando hoy, y tras descubrir esto que te voy a recomendar, ¡logré escribir esta misma recomendación!

Ya sea que prefieras el sonido de la lluvia, los truenos, las olas del mar o el viento, “A Soft Murmur“, disponible tanto en página web como en apps para iOS y Android, pueden traer a tu mente eso que te ha estado haciendo falta para realmente relajarte y llevar a cabo la tarea que sea que has estado posponiendo.

Solo tienes que ir al sitio web o instalar el app y podrás escoger entre los sonidos de la naturaleza ofrecidos para que te arrullen y tu cerebro pueda desconectarse de tu alrededor para transportarte a un bosque durante un día lluvioso, un “spot” perfecto en una playa paradisíaca, en el tope de una montaña disfrutando de la suave brisa al caer la tarde y más.

Algo que me encantó de “A Soft Murmur” es que los sonidos no son mutuamente exclusivos: puedes combinarlos a tu gusto. ¡Es casi como controlar la naturaleza! Una vez tengas tu combinación perfecta de sonidos, puedes controlar cuan presente está en tus oidos gracias al control maestro de volumen, que te permite reducir el nivel sin afectar algún otro elemento externo adicional que quieras añadir (música, etc.).

Además de esos elementos sonoros, “A Soft Murmur” te ofrece fuego (estilo fogata o chimenea), pajaritos, grillos, y hasta ambientes creados por el ser humano como una cafeteria, y para aquellos seres raros, el “ruido blanco” que solían hacer los televisores cuando una estacíón cesa sus operaciones y deja de transmitir. Cada uno de estos sonidos tiene su propio control de volumen para que creas tu propio mundo sonoro.

Sin duda alguna tengo que agradecer a “A Soft Murmur” no solamente por ayudarme a escribir esta nota sino también por hacerme sentir (y lo noto hasta en mi temperatura corporal) que en vez sufrir de los efectos del asfixiante calor del radiante sol fuera de mi ventana, estoy en mi “happy place”, en alguna parte del mundo, en el cual llueve y hay truenos en la distancia…

ANUNCIO

Consíguelo gratis aquí: