¿Es tu Instagram lo más preciado en tu vida? Si es así, entonces este concurso de JetBlue no es para ti.

Bueno, sí lo puede ser. Lée y entérate.

La aerolínea busca sortear tres pases “All You Can Jet” (todo lo que puedas viajar), válidos por un año, y que te permitirán viajar todas las veces que quieras a los destinos que JetBlue actualmente sirve.

¿Te imaginas ir a Silicon Valley vía el aeropuerto de San José en California y dar una visita al Museo de la Historia de las Computadoras, darse un “brinquito” al sur de la Florida vía Fort Lauderdale y tomarse una foto frente a las oficinas de Alienware o ir hasta Redmond vía Seattle, Washington y conseguir artículos de Microsoft que solo se consiguen en sus oficinas centrales? Si sigo no paro porque JetBlue vuela a un montón de ciudades.

Pero, ¿qué tiene que ver con Instagram?

JETBLUE QUIERE QUE TODO EN TU INSTAGRAM SE VAYA VOLANDO

Pues que para participar, tu Instagram tiene que estar completamente en blanco. Así es. Cero fotos, cero vídeos, cero stories…cero TODO.

Para cualificar, JetBlue dice que debes asegurarte que no haya ninguna publicación en tu Instagram que no sea una imagen que habrás de crear mediante el sitio web del concurso. Eso significa que tendrías que borrar todas tus publicaciones. ¿Estás dispuesto a hacerlo por la posibilidad de ganarte el poder volar gratis por un año? ¿De verdad borrarías todo de tu Instagram?

Perder todo eso sería una malísima noticia. Afortunadamente no tiene que ser así, porque en vez de borrarlas, puedes optar por archivarlas. Eso haría que las mismas no estén visibles, permitiéndote cumplir con uno de los requisitos del concurso. Si no ganas, inviertes el proceso (las sacas del archivo) y estas serán restauradas tal y como estaban. Ahora bien, si tienes un montón de posts prepárate, porque el mismo tiempo que estuviste archivándolos los estarás sacando del archivo.

Si te decides a hacerlo, debes entonces crear la imagen que mencionamos anteriormente y publicarla etiquetando o “tagueando” a JetBlue y usando el hashtag#AllYouCanJetSweepstakes. Esta parte es súper importante porque si no pones los tags o etiquetas, JetBlue no te va a encontrar, y por ende, no se enterarán de tu participación. El concurso está abierto a todos los residentes legales mayores de 18 años de Estados Unidos y Puerto Rico, y si te lo ganas, recuerda que cada vuelo está sujeto a impuestos y cargos.

¿Convencido? Pues apúrate, porque tienes hasta las 11:59 p.m. hora del este (añádele una hora si estás en Puerto Rico) del 8 de marzo de 2019 para participar. Ah, y si te lo ganas, puedes llevar un acompañante en todos tus viajes, así que “acuérdate de mi cuando llegues a tu reino…” 😉 .