Al principio empezó bien.

El “T-Mobile Tuesdays” o “Get Thanked” (en Puerto Rico se llamó “Déjate Querer“), una forma de dar gracias a sus clientes con ofertas y regalos que la empresa de telecomunicaciones T-Mobile anunció como una de sus iniciativas “Uncarrier” (la #11, que en Puerto Rico le llaman “Libérate“), llamó mucho la atención cuando fue lanzado en junio de 2016.

Lo primero que ofrecieron como regalo fueron pizzas de Domino’s, postres “frosty” de la cadena de comida rápida Wendy’s, además de otros beneficios que aunque no aplicaban a Puerto Rico, por lo menos las pizzas y los frosty compensaban por la falta de lo demás.

Tras el anuncio, Domino’s se acobardó ante la demanda que causó la oferta, y terminaron pidiéndoles a T-Mobile retirarse del asunto, lo que eliminó a mi entender uno de sus aspectos más atractivos. Yo soy cliente de T-Mobile, y mientras duró la oferta pude aprovecharla, permitiéndome crear lo que he bautizado como la “T-Mobile Special” (cebolla, piña, salsa de tomate robusta y queso).

Pero Domino’s no fue reemplazado, así que nos quedamos sin pizza. Más tarde, Wendy’s desapareció sin dejar rastro. Otra “pérdida alimenticia”.

En Estados Unidos, la oferta de “Get Thanked” ha continuado siendo atractiva. La empresa “puso la otra mejilla” y continuó con su iniciativa.

Sin embargo, en Puerto Rico el “Déjate Querer” ha sido como esos noviazgos donde “solo te busco cuando me conviene”, dejando a sus clientes “deshojando margaritas”.

ME QUIERE…NO ME QUIERE…

Luego del fiasco con Domino’s, a los suscriptores de T-Mobile en Puerto Rico les consoló una película gratis en Vudu, competidor de Netflix, y más tarde, en octubre, una suscripción de un año a una revista de deportes y boletos para ver la película “Suicide Squad”, además de otras ofertas que esporádicamente T-Mobile Puerto Rico da a conocer en sus cuentas en las redes sociales.

Y es ahí donde está el problema, elocuentemente reseñado por esta usuaria de Facebook en un comentario que escribió como respuesta a precisamente un post de la compañía en Facebook:

Y este otro, también:

Y otro más:

Aún con estos reclamos, la compañía no dio respuesta alguna a estos.

Para la última semana del año, T-Mobile recurre a Lyft, regalando US$15 para viajar en este servicio de transporte en red (empresa que no opera en Puerto Rico), además de un boleto para cualquier película por $2 vía Fandango (empresa que no vende boletos en las salas de cine de Puerto Rico), y el regreso de un Frosty gratis en Wendy’s, así como tres concursos.

De las tres ofertas (los concursos sí son válidos en la Isla), solo una (el Frosty gratis) puede ser redimida por los clientes de T-Mobile en Puerto Rico. En otras palabras, solo 1/3 de lo ofrecido gratis por T-Mobile está disponible para sus clientes de la isla del encanto.

¿Está T-Mobile haciendo algo para subsanar esta clara diferencia en trato? No. ¡Ni siquiera han actualizado los “legales” (las letras pequeñitas que aparecen al pie de la página y que detallan los términos y condiciones del negocio) del sitio web de T-Mobile Puerto Rico acerca del “Déjate Querer”!

Al momento de publicar este rant, ninguno de los canales en las redes sociales de los magentosos informa acerca de lo que hay esta semana en el dichoso “Déjate Querer”. ¿Se habrá acaba’o el cariño?

POR FALTA DE VENTAS NO ES

Uno pensaría que como está la situación económica, tal vez T-Mobile no quiera invertir o gastar en este tipo de iniciativas en el mercado de Puerto Rico.

Sin embargo, en una visita a Puerto Rico en la que parece solo se la avisaron a un medio, el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Jon Freier, aseguró que continuarán invirtiendo en la Isla y confirmó que una de sus tiendas aquí estuvo en entre las primeras en venta durante el fin de semana del “Black Friday” de un total de 4,000. Así que por falta de generar ganancias no es.

Toda esta evidencia me hace llegar a la conclusión de que, como el típico caso de que “la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha”, T-Mobile no le informa a su operación en Puerto Rico lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y ni hablemos de AT&T y su “AT&T Thanks”, una mega copia de lo que ha hecho T-Mobile. Por lo menos la operación de Puerto Rico de AT&T no ha hecho ruido con eso, evitando crear expectativas imposibles de cumplir cuando tu no tienes “voz ni voto” en las decisiones.

Pero regresando a T-Mobile Puerto Rico, cuando ellos se enteran de una nueva movida “uncarrier”, me imagino a la gente del departamento de mercadeo, rodilla en alfombra, rogándole a Dios a más de 15 pisos de altura en sus oficinas de un alto edificio en San Juan que lo que hayan decidido John Legere y sus compadres en Bellevue, estado de Washington, funcione en Puerto Rico. Si es así, pues súper; búscate el megáfono. Si no, ¡to’ el mundo calla’o!

En la entrevista que le dio a Yalixa Rivera del diario El Nuevo Día, Freier dijo, y citamos: “Puerto Rico sigue siendo un mercado importante para nosotros”.

Vaya forma forma de demostrarlo.

¿Tú que crees?