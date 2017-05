Notas y grabación de “¡Resuélveme Tecnético!” por WKAQ 580 – edición #3 – 9/16/2012

Grabación y notas de nuestro programa “¡Resuélveme Tecnético! por WKAQ 580 AM” emitido el 16 de septiembre de 2012 por WKAQ 580 AM, Univisión Radio.

12:42 – Saludos. Preparándonos ya para Resuélveme Tecnético que comienza a las 2pm por WKAQ 580 AM Univisión Radio.

1:55 – Ya a 5 minutos de comenzar Resuélveme Tecnético por WKAQ 580 am Univisión Radio y por al App de Univisión o iHeart Radio. Envía tus preguntas por Twitter y Facebook. En Twitter utiliza el hashtag #resuelve. También puedes llamar al 787-765-6020

2:01 – Ya comenzamos Resuélveme Tecnético

2:03 – Apple anunció el pasado miércoles el nuevo iPhone 5

2:07 – iPhone 5: Pantalla 4 pulgadas, conectividad 4G LTE, Procesador A6, Memoria RAM 1GB, iOS 6, 18% más delgado, 20% más liviano, 16GB $199 32GB $299 64GB $399

2:15 – Vía Facebook – Tito Saldana: Tengo una duda yo tengo un galaxy note es un clon hay alguna forma de utilizar mi tv de plasma como monitor utilizando mi celular..lo unico que si puedo hacer es ver mis fotos musica y vídeos eso si me sale conectando el cable de USB pero pregunto por curiosidad

TECNÉTICO: Generalmente tiene un conector mini HDMI a HDMI que puedes conectar a tu TV. Hay que ser más específico que salidas tiene el teléfono para poder decir con certeza.

2:17 – Vía TWITTER – Carlos @csanchez0125: ¿Quisiera saber cual de los teléfonos es mejor manejable para el uso de la web, iPhone 5 o Galaxy 3?

TECNÉTICO: En el iPhone, la experiencia de navegar el internet es mucho mejor. Pero si buscas tener varias ventanas abiertas entonces Android es mejor. También la aplicación Chrome es muy buena tanto en iPhone como en Android.

2:19 – Vía Facebook – Michelle Arreola: hola les escribo desde mexico y tengo algunas dudas sobre que equipo comprarme, seria mi primer smartphone tengo 2 opciones Samsung Galaxy Ace Plus y el Nokia Lumia 710…ojala puedan ayudarme saludo y felicitaciones x su pagina

TECNÉTICO: En cuanto a innovación y sistema operativo, recomendamos el Lumia 710 versus el Galaxy Ace

2:21 – Vía Facebook – The Adams: Frustado con Sprint mala cobertura y sin 4G LTE, el 3G malo y no podemos salir corriendo porque no hemos terminado contracto y ahora queres el iPhone 5 y no podemos cojerlo con otra compañía

TECNÉTICO: Se puede acudir a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para ver que curso tomar al respecto

2:23 – Vía Twitter – Jose Ramirez (@bigbawse): @tecnetico #resuelve Apple va a incluir el adapter para los docks con al iPhone nuevo?

TECNÉTICO: No, estos se venderán aparte por $29 (USD)

2:34 – Segmento “APPSolutamente Fantásticos”, presentado por T-Mobile

Facebook para BlackBerry – actualizado estéticamente e integra funcionalidades para que luzca más personalizado – https://appworld.blackberry.com/webstore/content/680/ PayPal para Windows Phone – Aplicación oficial llega a Windows Phone 7 http://tecneticoc1.wpengine.com/37058/finalmente-llega-la-aplicacion-oficial-de-paypal-a-windows-phone/ Kido’z (Android) – permite determinar qué se puede o no hacer en un equipo Android cuando es usado por un niño – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kidoz The Hunger Games para iPad – juego oficial de la película The Hunger Games http://itunes.apple.com/us/app/hunger-games-adventures-official/id559845361?mt=8 iOuO – ¿Cómo llevar récord de a quién le debo y quién me debe? Esto es precisamente lo que hace este app para Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.molchanov.android.iouo

2:39 – Vía teléfono – Atrix de Motorola lo uso de módem, ¿diferencia de hacer tethering vía usb o wifi?

TECNÉTICO: La limitación es de parte de la compañía y los planes que ofrecen

2:41 – Vía teléfono – iPhone 4 lento, ¿que puede ser?

TECNÉTICO: Actualiza a la más reciente versión del sistema operativo. Si ha sido “hackeado” también puede ser la causa.

2:45 – Vía teléfono – ¿Jelly Bean para tu GS3 de T-Mobile?

TECNÉTICO – Para noviembre

2:47 – Vía teléfono – ¿Comercios en PR envían recibos al email?

TECNÉTICO – Si, en PR Kmart y Old Navy envían recibo a tu correo electrónico

2:49 – Vía teléfono – ¿iPhone 5 viene para Claro? ¿iPhone 5 tendrá problemas con la antena como pasó con el iPhone 4?

TECNÉTICO – 28 de septiembre; Se espera que no.

2:51 – Vía teléfono – Problemas con email de Yahoo

TECNÉTICO – Verifique las opciones de filtros que no estén bloqueando los nuevos correos que recibes

2:55 – Vía George camacho (@gcamachopr): @wiltonv @tecnetico Saludos Wilton. ¡Habla algo de lo del credito de Centennial! ¡¡¡Please!!!

TECNÉTICO – Se debe informar directamente con AT&T

3:05 – Vía Twitter – Milaia (@milaia28): ¿Por qué no puede hacer un “Quote Retweet” desde mi PC? #resuelve… ¡¡¡Gracias!!!

TECNÉTICO – Simplemente la opción de quote RT no está disponible en la página de Twitter. Puedes utilizar tweetdeck o hootsuite desde la web.

3:07 – Vía Facebook – Efrain (Johnnie Walker) Escobar: Hola Wilton. Te escucho siempre en al callao al medio dia. Mi pregunta es que mi pc se me friza mucho cuando veo videos por YouTube o cuando estoy navegando por internet. Tengo Windows 7 y tengo que estar apagándola desde abajo porque no me deja hacer nada y a veces cuando se friza, suena un ruido feo en la torre. Porfa, si sabes que pueda ser me dejas saber. Grxx. Saludos.

TECNÉTICO: necesitaríamos saber que navegador estas usando. YouTube utiliza Flash y puede consumirte mucha memoria. SI la computadora tiene poca, se frizará.

3:09 – Vía Twitter – Raul Javier Santiago (@rjsantiago): @tecnetico me robaron el iphone 4s con menos de un año de contrato con ATT cuales son mis opciones ? Thanks

TECNÉTICO: Personalmente me pasó con el iPhone 4 y lamentablemente hay que comprarlo a precio fuera de contrato. Ahora mismo, con el iPhone 4S esta a $99 y el precio fuera de contrato bajó.

3:11 – vía Twitter – @tecnetico @WKAQ580 ¿Si vivo en un lugar donde generalmente los celulares no reciben buena señal, cosa que pasa todo el tiempo, como funcionaría el nuevo Iphone 5?

TECNÉTICO: Lamentablemente esta relacionado a la compañía móvil, no con el teléfono.

3:15 – Oscar Marrero (@oscarradiopr): @tecnetico Hay forma de instalarle LiveProfile a un Samsung un galaxy tab 2 ?? #resuelve

TECNÉTICO: La aplicación no es compatible con ese dispositivo

