A todos nos pasa una que otra vez: vemos una oferta tentadora de algún equipo electrónico que deseamos, pero lo confundimos con necesidad y luego nos arrepentimos de ser compradores impulsivos.

Quizás, compraste una “tablet” para que tus padres al fin experimentaran el mundo cibernético, pero resultó ser muy complicada para ellos.

Tal vez ese televisor que compraste no resultó tener el sonido o la calidad de imagen que esperabas.

En fin, hay muchas razones que se pueden presentar por las que querrás regresar a un establecimiento y devolver un equipo electrónico, o cambiarlo por otro producto. ¿Suena fácil, no?

No necesariamente.

Cuando se trata de equipos electrónicos, la mayoría de establecimientos y tiendas por departamentos tiene una política de devolución o cambio distinta a la del resto de sus ofrecimientos que es complementada con un periodo de gracia de menor duración.

Si eres un consumidor impulsivo, o simplemente te gusta tener la flexibilidad de poder cambiar de opinión, esta información te ayudará a tener una idea de las políticas de devolución y cambio de algunos de los establecimientos especializados en electrónica más conocidos.

Pero primero, establezcamos los términos que usan las tiendas.

Devolución – significa el devolver a la tienda el producto adquirido buscando que se devuelva la cantidad pagada. Las tiendas pueden especificar si aceptan devoluciones de productos cuyo empaque ha sido abierto. En el caso productos cuyo empaque ha sido abierto o no se devuelva con documentación y/o accesorios, algunas tiendas podrían exigir el pago de una penalidad o “fee” (a veces llamado “restocking fee”).

Cambio – tal y como la palabra lo dice, esto implica el regresar a la tienda con lo que ha sido comprado y reemplazarlo por otra unidad del mismo producto o por uno distinto. Aquí es donde lo que se está devolviendo determina si es posible devolverlo y bajo qué condiciones. Un clásico ejemplo de esto lo es la devolución de productos que puedan copiarse fácilmente (“software”) como programas de computadoras, juegos de vídeo, películas, etc. Generalmente este tipo de productos no pueden ser devueltos a menos que su empaque esté sellado o hayan venido con algún defecto de fábrica.

LAS POLÍTICAS

Al examinar lo que estipula cada tienda como reglas para el manejo de cambios y devoluciones de mercancía, nos sorprendió el encontrar similitudes en ciertos aspectos, a la vez que la diferencia entre tiendas es bien marcada.

De todas, encontramos que la política de devolución de RadioShack es la más liberal siempre y cuando se pueda presentar el recibo de compra, el empaque original, accesorios y documentación. Es posible que esto sea así por lo alto que sus precios suelen ser en comparación con otras tiendas. Es este alto nivel de ganancia que sirve como ente amortiguador a la hora de poder aceptar devoluciones por un período de 30 días.

WalMart permite devoluciones de equipos hasta 15 días, pero requieren presentar el recibo. En cuanto a software, WalMart ofrece un bastante generoso período de cambio de 90 días siempre y cuando no estén abiertos y se presente el recibo de compra.

La más complicada, sin duda alguna resultó ser la de GameStop: 30 días para devolución o cambio si el producto no ha sido abierto. Si ha sido abierto, sólo puede ser cambiado por el mismo artículo por un período de 30 días. Para aquellos productos usados o de segunda mano, la tienda ofrece 7 días, mientras que para accesorios GameStop ofrece 30 días para cambios por el mismo producto o devolución.

Sears resultó ser la más onerosa al requerir un 15% de “restocking fee” al devolver algún producto sin empaque original y otros. Software puede ser devuelto por 30 días siempre y cuando no esté abierto.

CompUSA sigue el patrón de GameStop: 14 días para devolución de equipos acompañados por empaque original, accesorios y documentación/manuales. En el caso de software, el límite de tiempo en el que solo se permiten cambios es de 14 días. Este mismo período aplica para equipos defectuosos.

La más balanceada fue Best Buy, con 30 días para devolución de equipos con recibo de compra, y 14 días cambios de software.

Haz click en la gráfica para verla en su tamaño original

QUÉ HACER LUEGO DE HABER COMPRADO

Una vez hecha la compra, sigue estos consejos importantes:

– nunca te deshagas de los recibos, empaques, ni documentos de aquellos electrónicos que adquieras hasta la fecha de vencimiento de su garantía. Si no puedes conservarlos por razones de espacio, trata por lo menos de mantenerlos por 30 días, pero lo ideal es que lo conserves hasta que la garantía expire.

– muchos establecimientos no te aceptarán un producto sin su recibo de compra o que no incluya sus documentos y empaque original. Aquellos que lo hacen, te pueden cobrar un cargo de reposición de hasta un 25% del precio del artículo comprado, llamado en inglés “restocking fee”. Probablemente un cargo que no querrás costear.

– otro punto a tomar nota, aún cuando la fecha para devolver un artículo o cambiarlo haya expirado, siempre es recomendable leer e informarse sobre la garantía que ofrece el fabricante.

Al final, la mejor opción al hacer tus compras es siempre ser un consumidor educado, hacer una lista de lo que necesitas o piensas comprar y buscar una reseña en línea sobre el producto. Esto te puede evitar la molestia de tener que regresar a un establecimiento, y hacer la fila de servicio al cliente para devolver o cambiar un artículo…y posiblemente llevarte una sorpresa.